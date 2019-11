Lajčákovo ministerstvo sa prihovára za konštruktívny dialóg v spore Maďarska a Európskej únie

BRATISLAVA 22. októbra (WebNoviny.ks) - Slovensko považuje princíp právneho štátu za základ fungovania Európskej únie, avšak v prípade porušovania právneho štátu v Maďarsku ešte vidí priestor na diskusiu.

Vyplýva to z predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady o určení podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, že existuje zo strany Maďarska jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená.

Predbežné stanovisko vypracovalo ministerstvo zahraničných vecí a je v medzirezortnom konaní. Návrh na spustenie postupu podľa čl. 7 ods. 1 ZEÚ Slovensko vníma ako krajné riešenie pre prípady, kde zlyhali všetky iné dostupné možnosti.

Obavy Európskeho parlamentu

"SR vždy uprednostňovala riešenie sporov založené na vzájomnom dialógu. Aj vzhľadom na závažnosť (politických i ekonomických) následkov pre členský štát v prípade konštatovania porušenia zásad právneho štátu sa javí ako žiaduce viesť v prvom rade dialóg s Maďarskom, a to aj v rámci vypočutia. SR vníma priestor na diskusiu na úrovni Rady. Len dialóg môže vec vyriešiť v konštruktívnom duchu bez negatívnych následkov na spolupráci v rámci EÚ," píše sa v materiáli s tým, že len konštruktívny dialóg môže zaistiť, aby sa o aktivácii ani nemuselo hlasovať.

"Slovenská republika považuje princíp právneho štátu za základ fungovania spoločenstva, akým je EÚ. Ak EÚ dôsledne dbá na rešpektovanie tohto princípu vo vzťahu ku kandidátskym krajinám, nemalo by tomu byť inak ani po vstupe krajiny do EÚ. Rešpektovanie princípu právneho štátu by nemalo byť len akousi ´vstupenkou´ do EÚ, na ktorú sa bezprostredne po vstupe zabudne," píše sa v dokumente z rezortu zahraničia.

Dôvodom pre predloženie návrhu sú obavy Európskeho parlamentu týkajúce sa situácie v Maďarsku. Hlavné obavy sa týkajú najmä fungovania ústavného a volebného systému, nezávislosti súdnictva a iných inštitúcií, práv sudcov, korupcie a konfliktov záujmov, ochrany súkromia a údajov, slobody prejavu, akademickej slobody, slobody náboženského vyznania, slobody združovania, práva na rovnaké zaobchádzanie, práv osôb patriacich k menšinám vrátane Rómov a Židov a ochrany pred nenávistnými vyjadreniami voči týmto menšinám, základných práv migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov a hospodárskych a sociálnych práv.

Riziko zo strany Maďarska

Návrh má za cieľ, aby Rada v súlade s čl. 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ rozhodla o existencii jasného rizika zo strany Maďarska z vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je EÚ založená. EP súčasne navrhuje, aby Rada adresovala Maďarsku vhodné odporúčania na nápravu, ktoré však podľa ministerstva v návrhu bližšie nešpecifikuje.

Maďarska, ale aj Poľska, voči ktorému zasiahla Európska komisia, sa plánuje v pléne NR SR zastať predseda parlamentu Andrej Danko, ktorý to už sľúbil maďarskému ministrovi zahraničných vecí Péterovi Szijjártóovi.

Danko povedal, že uznesenie, ktoré už má podporu v koalícii, obsahuje vyhlásenie o tom, že Národná rada SR sa bude aktívne zasadzovať o to, aby sa využili všetky dostupné príležitosti pre vzájomný dialóg Maďarska a inštitúcií Európskej únie, ktorý odpovie na všetky otvorené otázky a môže záležitosť vyriešiť v konštruktívnom duchu bez negatívnych dôsledkov na spoluprácu všetkých zainteresovaných aktérov.

Aktivovanie článku 7 proti Maďarsku

Danko chce podľa vlastných slov takto odsúdiť konanie Európskej únie, ktorá by touto cestou hrubo zasiahla do práv suverénnych členských štátov, ktorými Maďarsko aj Poľsko sú.

"Budem sa snažiť o to, aby sme pomocou poslancov presadili toto uznesenie, ktoré pomôže našim susedom. Našim bratom a priateľom, Poliakom a Maďarom nikto ubližovať nebude,“ povedal.

Európsky parlament v septembri väčšinou hlasov podporil aktivovanie článku 7 proti Maďarsku za to, že vláda premiéra Viktora Orbána potiera demokratické hodnoty, na ktorých je EÚ založená. Za toto opatrenie, ktoré by mohlo viesť až k strate hlasovacích práv pre Maďarsko v rámci EÚ, hlasovalo v stredu 448 poslancov EP, proti ich bolo 197.

Na schválenie tohto bodu bola potrebná dvojtretinová väčšina. Za potrestanie Maďarska hlasovala dokonca aj pomerne veľká časť poslancov Európskej ľudovej strany (EPP), najsilnejšej politickej frakcie v EP, ktorej je Fidesz členom a Maďarsko doteraz vždy bránila.

