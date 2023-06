Lajčákovo ministerstvo odporúča Slovákom opustiť Irak, pre krajinu platí najvyšší stupeň výstrahy

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) odporúča Slovákom, ktorí sa nachádzajú v Iraku, aby opustili túto krajinu. Agentúru SITA o tom informoval hovorca rezortu diplomacie Boris Gandel. Pre Irak platí najvyšší štvrtý stupeň výstrahy, a teda odporúčanie opustiť krajinu.

„Vzhľadom na aktuálnu eskaláciu udalostí v Iraku, ako aj v kontexte celkového rastúceho napätia v blízkovýchodnom regióne, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje občanov SR, že v súvislosti s Irackou republikou je stále v platnosti stupeň cestovného odporúčania č. 4: ‚Odporúčanie opustiť krajinu. Konzulárnu asistenciu občanom SR poskytuje, v rámci existujúcich limitovaných možností, Zastupiteľský úrad SR v Bejrúte. Honorárny konzulát SR v Erbile momentálne nie je v prevádzke," píše sa na webovej stránke MZV.





