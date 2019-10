Lajčák verí v dohodu o brexite, minister Hunt však hovorí o dvoch nevyriešených záležitostiach

BRATISLAVA 15. októbra (WebNoviny.sk) - Ešte stále máme čas na to, aby sme dosiahli s Veľkou Britániou dohodu o brexite. Myslí si to minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý tak odpovedal na otázky pred pondelkovým zasadnutím ministrov zahraničných vecí v Luxemburgu.

"Dostávame sa pod časový tlak, ale ešte stále je čas, a verím, že koncom týždňa budeme k dohode bližšie," povedal Lajčák. Ako dodal, dúfa, že na oboch stranách je dosť zodpovednosti. "Verili sme, že sa podarí dosiahnuť dohodu v nedeľu, nestalo sa tak," povedal Lajčák. Okrem toho za dôležitú časť pondelkového rokovania považuje časť o migrácii.

Intenzívnejšie rokovania

Na otázku, či sa budú ministri venovať aj prípadu zmiznutého saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího, Lajčák odpovedal, že si nevie predstaviť, že by Únia o takomto bizarnom prípade mlčala.

Maltský minister Carmelo Abela povedal, že pokiaľ ide o brexit, nie je čas na nervozitu, ale ešte intenzívnejšie rokovania. "Marec je za rohom, musíme pokračovať v rokovaniach," dodal maltský minister. Pre médiá sa vyjadril aj britský minister Jeremy Hunt.

"Dosiahol sa obrovský pokrok, ale stále ostávajú dve nevyriešené záležitosti. Či to tento týždeň vyriešime, neviem," povedal Hunt s tým, že podľa neho sa podarí dosiahnuť dobrú dohodu - pretože dohodu, ktorá by išla proti duchu referenda britská premiérka Theresa May nepodpíše, dodal.

Pre neho je ale v pondelok dôležité, že sa zavedie sankčný režim voči tým, ktorí používajú chemické zbrane. Na druhej strane írsky minister Simon Coveney priznal, že je cítiť aj frustráciu, v posledných dňoch sa oba tímy naozaj snažili dosiahnuť dohodu, čo sa nepodarilo.

Na programe je aj prípad zmiznutého novinára

"To je pre nás frustrujúce. Chceme vidieť výstup, ktorý nás pohne vpred a podarí sa nájsť dohodu. Budeme ale asi potrebovať viac času, ako sme dúfali," povedal. Pre Írsko je podľa neho základom dodržať to, na čom sa Únia už dohodla. Ocenil, že premiérka Mayová robí všetko pre to, aby sa krajiny vyhli tvrdej hranici medzi Írskom a Severným Írskom.

Šéfka európskej diplomacie Federica Mogherini priznala, že v pondelok majú ministri nabitý program. Diskutovať budú o Líbyi, vonkajších aspektoch migrácie, témou bude aj Venezuela, konkrétne to, či a ako môže Únia v regióne pomôcť. Neskôr budú pokračovať stretnutím s ministrami Východného partnerstva.

Takisto sa zmienia o prípade zmiznutého novinára, ktorého podľa Turecka na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule mučili a zabili. Členské krajiny podľa nej očakávajú nezávislé vyšetrenie prípadu a transparentnosť a spoluprácu pri objasnení prípadu. Ministri v pondelok preberú aj zriadenie právneho rámca pre sankčný režim pre tých, čo používajú chemické zbrane.

Budúcnosť írskej hranice je otázny

Európska únia a Veľká Británia zatiaľ nedosiahli dohodu o brexite, v nedeľu večer sa tak vyjadril hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier.

"Napriek intenzívnemu úsiliu sú niektoré kľúčové otázky stále otvorené," vyjadril sa na adresu rokovaní. Barnier a britský minister pre brexit Dominic Raab sa v nedeľu neplánovane stretli v Bruseli, pričom ich rokovanie rozprúdilo klebety o možnej blízkosti dohody. Vážnou prekážkou podľa Barniera zostáva budúcnosť írskej hranice.

Až do stretnutia európskych lídrov, ktoré je naplánované na stredu, by sa pritom podľa jeho slov nemali uskutočniť žiadne ďalšie rokovania. Británia má európsky blok opustiť 29. marca 2019.

