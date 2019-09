Lajčák si chcel demisiou zachovať svoju tvár, podľa analytika môže Pellegrini zmeniť jeho názor

BRATISLAVA 1. decembra (WebNoviny.sk) – Rozhodnutie Miroslava Lajčáka odstúpiť z funkcie ministra zahraničných vecí pre neprijatie migračného paktu OSN parlamentom neprekvapilo, lebo ho vopred avizoval. Politológ Ján Baránek však považuje rozhodnutie podať demisiu pre neprijatie nezáväzného dokumentu za neadekvátne a nepochopiteľné.

„Keby išlo o právne záväzný dokument, bolo by to pochopiteľnejšie,“ vyhlásil pre agentúru SITA. Lajčák sa podľa neho rozhodol odstúpiť, aby si zachoval tvár pred svojimi zahraničnými kolegami, keďže on sám bol spoluautorom Globálneho rámca OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu.

Baránek pripustil, že premiér Peter Pellegrini by ešte mohol Lajčáka presvedčiť, aby zostal vo funkcii. „Mohli by nájsť kompromis tak, aby zostala ovca celá a vlk sýty,“ povedal s tým, že Lajčák by mohol zmenu názoru vysvetliť napríklad záujmom Slovenska.

V prípade, že sa tak nestane, Pellegrini by mal Lajčákovho nástupcu hľadať „niekde zvonka, ak bude môcť o ňom rozhodnúť sám“. Dosadenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica na post ministra zahraničia by považoval Baránek za nešťastné, pretože "Fico je silná osobnosť a tandem Pellegrini - Fico by sa mohol tejto vláde vypomstiť“.

