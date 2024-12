Lajčák má ako predseda OBSE vymenovať šéfa pozorovacej misie na Ukrajine, zvažuje kandidátov

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) - Jednou z úloh Slovenska ako predsedníckej krajiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je vymenovať nástupcov osobitného predstaviteľa na Ukrajine pre Trilaterálnu kontaktnú skupinu Martina Sajdika a vedúceho Osobitnej monitorovacej misie na Ukrajine Ertugrula Apakana.

Turecký diplomat Apakan je šéfom misie od apríla 2014, Rakúšanovi Sajdikovi vyprší mandát v lete. Právomoc menovať ich nástupcov má úradujúci predseda OBSE, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Ako povedal pre agentúru SITA, na miesto veľvyslanca Apakana sa prihlásilo šesť kandidátov, ktorí už majú za sebou pohovory pred panelom.

Lajčák neformálne konzultuje mená

"Panel mi odporučil dvoch kandidátov, ktorí najlepšie vyšli z pohovoru. Ja sa s nimi v najbližších dňoch stretnem. Zároveň to priebežne konzultujem s účastníckymi štátmi a rozhodnutie prijmem v najbližších týždňoch," povedal s tým, že hoci je jeho právomocou osobu na tento post vybrať, je zvyklosťou a záujmom každého, aby s nomináciou súhlasili kľúčové štáty.

"V opačnom prípade by to ovplyvnilo schopnosť toho človeka vykonávať svoju prácu," vysvetlil.

Pokiaľ ide o pozíciu šéfa trilaterálnej skupiny, je to post, ktorý sa takisto obsadzuje priamym menovaním. Lajčák ale aj v tomto prípade potvrdil, že neformálne konzultuje mená, ktoré pripadajú do úvahy. V každom prípade je ale podľa neho dôležité, aby do oboch funkcií nastúpili osoby, ktoré majú potrebné kvalifikáciu a reputáciu a ich menovaniu bude v organizácii venovaná veľká pozornosť.

Apakan vo funkcii od vypuknutia konfliktu

Vedúceho Osobitnej monitorovacej misie na Ukrajine veľvyslanca Ertugrula Apakana do funkcie menoval ešte počas švajčiarskeho predsedníctva v roku 2014, kedy konflikt na Ukrajine vypukol, vtedajší úradujúci predseda OBSE Didier Burkhalter.

Apakan tento post zastáva od 2. apríla 2014, pred tým pôsobil ako stály predstaviteľ Turecka pri OSN a štáty tajomník na tureckom ministerstve zahraničných vecí. Veľvyslanec Martin Sajdik bol do funkcie vymenovaný 4. januára 2017. Pred svojim pôsobením v organizácii takisto bol stálym predstaviteľom Rakúska pri OSN v New Yorku aj v Ženeve, bol veľvyslancom v Číne, Mongolsku a Kórei, pôsobil aj na ambasáde v Moskve. Je autorom kníh o európskej integrácii.

