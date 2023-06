Lacnejšieho tankovania sa tak skoro nedočkáme, cena ropy na trhoch opäť zamierila nahor

Slovenskí motoristi ešte nemajú počítať so znižovaním cien pohonných látok. Analytička 365.bank Jana Glasová vzhľadom na aktuálny vývoj svetových cien ropy na to priestor nevidí.

„Vzhľadom na opätovný rast cien ropy počas minulého týždňa očakávame, že ceny na našich pumpách nemajú príliš priestor na pokles,“ uviedla pre agentúru SITA.

Premrštené ceny dieslu

Podľa údajov Štatistického úradu SR v devätnástom tohtoročnom týždni sa ceny benzínu na našich pumpách po predchádzajúcich rastoch minulý týždeň takmer nezmenili.





Liter 95-oktánového benzínu sa tak minulý týždeň predával za priemernú cenu 1,777 eura a na týždňovej báze si tak pripísal len nepatrných 0,1 %.

Cena 98-oktánového benzínu zase nepatrne klesla o 0,2 % na úroveň 1,965 eura za liter. Ceny nafty sa nezmenili a zostali na úrovni 1,797 eura za liter.

V medziročnom porovnaní si za benzín a naftu výrazne priplácame. Benzín 95 je drahší o zhruba 31 % ako vlani a benzín 98 o 27 %. Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 51 % drahšia ako vlani.

Embargo na ruskú ropu

Cena ropy Brent sa v predminulom týždni hýbala v pásme 102 až 110 amerických dolárov za barel. V úvode minulého týždňa opäť rástla až smerom k úrovni 115 dolárov za barel.





„Bola to reakcia na snahu EÚ nájsť spôsob ako obmedziť dovoz ruskej ropy. V druhej polovici týždňa ale skorigovala smerom k nižším hodnotám,“ dodala Glasová.

Vývoj cien ropy je podľa nej aktuálne ovplyvňovaný aj očakávaným vývojom dopytu po rope v Číne, keďže trhy sa obávajú jeho poklesu pre prísnejšie protipandemické opatrenia.





„Ďalší vývoj na ropnom trhu bude ale závisieť hlavne od toho, či sa krajiny EÚ nakoniec dohodnú na zákaze dovozu ruskej ropy,“ uzavrela Glasová.

Záujem Slovákov o elektromobily pomaly narastá, medzi najobľúbenejšie modely však stále patria autá s benzínovým motorom

Mesačne sa na Slovensku predá približne 100 elektromobilov. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Zväzom automobilového priemyslu SR, podiel elektrických vozidiel na registrácii nových automobilov je za prvé štyri mesiace tohto roku len okolo 1,5 %.

Celkovo sa totiž u nás za toto obdobie predalo 25 279 nových osobných áut, z čoho bolo 390 elektromobilov. V samotnom apríli to bolo 6 058 vozidiel a 89 čisto elektrických.





Stále najväčšej obľube sa na Slovensku tešia osobné automobily s benzínovým motorom. Ich predaje predstavovali od januára do apríla aktuálneho roku 14 079. Slováci si v uvedenom období kúpili aj 3 964 dieselových áut.

Čo sa týka klasických hybridných motorov, v spojení s benzínom sa ich podľa údajov zväzu predalo 4 955, s naftou 871. Ďalších vyše 420 vozidiel predstavujú plug-in hybridy.





Škoda začína vyrábať batériové systémy pre elektromobily, budú ich používať viaceré značky

Škoda Auto začína v Mladej Boleslavi vyrábať batériové systémy pre plne elektrické vozidlá koncernu Volkswagen. Ako informuje automobilka, jej hlavný závod je tak jediným výrobným miestom batériových systémov v Európe mimo Nemecka.





Na novopostavenej výrobnej linke môže v budúcnosti približne 250 zamestnancov montovať viac ako 250-tisíc batériových systémov ročne. Okrem vozidiel Škoda sa budú používať aj v ďalších modeloch koncernových značiek, a to Volkswagen, Audi a Seat.

„Spustením výroby batériových systémov sme sa postarali o to, že absolútne kľúčový komponent budeme vyrábať priamo v srdci nášho podniku. Investovali sme približne 130 miliónov eur a ročne tak môžeme vyrábať viac ako 250-tisíc batériových systémov, a to tak pre elektrické modely Škoda, ako aj pre vozidlá ďalších koncernových značiek. Náš cieľ je jasný, do roku 2030 chceme vo všetkých troch českých závodoch vyrábať elektrokomponenty alebo elektromobily,“ uviedol člen predstavenstva Škoda Auto za oblasť výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.

