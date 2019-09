Lackovo účinkovanie vo štvorhre na US Open trvalo iba 55 minút

NEW YORK 29. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Lacko a Austrálčan John Millman nepostúpili do 2. kola štvorhry mužov na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.



V stredajšom stretnutí 1. kola nestačili na ôsmy nasadený juhoafricko-novozélandský pár Raven Klaasen, Michael Venus, ktorému podľahli za 55 minút 2:6, 2:6.

US Open - štvorhra mužov - 1. kolo Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N. Zél.-8) - Lukáš Lacko, John Millman (SR/Aus.) 6:2, 6:2 za 55 minút

,

