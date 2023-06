Kyrgios počas zápasu US Open opäť perlil, najprv mu vadil marihuanový smrad a potom hluk z vlakov (video)

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios pri stredajšom postupe do 3. kola dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku cez Francúza Benjamina Bonziho (7:6 /3/, 6:4, 4:6, 6:4) opäť prezentoval aj svoju výstrednosť.

Zápach marihuany či jedla

U empajrového rozhodcu Jaumeho Campistola sa totiž počas duelu sťažoval na to, že cíti zápach marihuany. Myslel si, že prichádza z hľadiska a žiadal o upozornenie publika. "Nechcete niekoho upozorniť ani nič také?" opýtal sa Kyrgios arbitra počas druhého setu.

Keďže sa kurt Louisa Armstronga, na ktorom kontroverzný Austrálčan absolvoval stredajšie stretnutie, nachádza neďaleko priestorov na občerstvenie, Campistol tenistovi odvetil, že môže ísť o zápach z kuchyne, ktorý sa na marihuanu podobá. "Isto by som sa nesťažoval na zápach jedla," reagoval Kyrgios.

Austrálčan po súboji pripomenul, že je astmatik. "Keď bežím zo strany na stranu, mám problémy s dýchaním. Medzi výmenami preto netúžim cítiť to, čo som cítil," poznamenal.

Kyrgios vyhrešil fanúšikov

Nasadená dvadsaťtrojka Nick Kyrgios počas zápasu tradične viedol "rozhovory" sám so sebou aj s osobami v hľadisku. Dostal tiež varovanie za to, že použil nevhodné slová, keď prezentoval hnev smerom k svojej lóži, pretože niekto v nej ho nepodporoval dostatočne.

Austrálčanovi vadil aj hluk okolia, s ktorým počas US Open bojuje viacero hráčov. V stredu Kyrgiosovi prekážali vlaky, ktoré premávajú neďaleko.

"So sústredením som mal v minulosti problémy, preto sa snažím koncentrovať na každú loptičku. Je to však mimoriadne náročné, keďže je tu mnoho rušivých vplyvov. K tomu je nutné prirátať aj výkriky z hľadiska. Musím byť veľmi opatrný, čo v týchto dňoch poviem," dodal.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

