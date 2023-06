Kyberzločinci sú počas koronakrízy čoraz aktívnejší, od ľudí sa snažia vylákať citlivé údaje

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Aktuálnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 čoraz viac zneužívajú počítačoví zločinci ako súčasť svojich kybernetických operácií. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu upozorňuje, že hackeri môžu v tejto situácii veľmi ľahko získať od ľudí citlivé dáta.

Používajú tzv. phishingové správy, v ktorých vyzývajú na kliknutie na odkaz, stiahnutie určitej aplikácie či otvorenie prílohy. Kliknutím, stiahnutím či otvorením prílohy sa však užívateľ dostane na škodlivú webovú stránku či k škodlivému softvéru.

Dopad aj na homeoffice

„Chcela by som vyzvať ľudí, aby boli obozretní v tom, na čo vo svojej e-mailovej schránke klikajú a aké prílohy si sťahujú,“ varuje vicepremiérka Veronika Remišová.

Keďže situáciu okolo koronavírusu pozorne sleduje každý Slovák, kybernetickí útočníci presne vedia, ako e-maily správne naformulovať tak, aby ľudí zaujali.

V predmete e-mailu preto často používajú slová ako „koronavírus“ či „COVID-19“. Distribuujú škodlivý kód, tzv. malware, vyzývajú na registráciu do nových domén, ktoré sa týkajú „koronavírusu“ alebo „COVID-19“, no vedia tiež zneužiť infraštruktúru pre vzdialený prístup a prácu na diaľku, a teda homeoffice.

E-mail v mene WHO

Aby hackeri presvedčili užívateľov o tom, že odosielateľ je dôveryhodný, môžu im písať napríklad v mene Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) alebo jednotlivca s označením „Dr.“.

E-mailové adresy sú posielané tak, aby navodili dojem, že sú odosielané z vlastnej organizácie a odporúčajú zamestnancovi, aby otvoril prílohu. Tie bývajú takisto často pomenované podľa témy pandémie.

"Preto sa treba mať na pozore a neklikať na odkazy, ktoré ľudia nemajú overené. Kybernetické útoky sú mimoriadne nebezpečné," upozorňuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Európsky online hackathon

Európska komisia v tejto súvislosti spolu s členskými štátmi organizuje celoeurópsky online hackathon, ktorého cieľom je prepojiť občiansku spoločnosť, inovátorov, partnerov a obstarávateľov z celej Európy.

Tí spoločne zozbierajú inovatívne riešenia, ako s koronavírusom bojovať z ich pohľadov. Na podujatí sa virtuálne spojí 60 000 ľudí v 300 tímoch.

EU vs Virus Hackathon sa bude konať od 24. do 26. apríla 2020 a bude riešiť výzvy, ktoré bezprostredne súvisia s ochorením COVID-19. Ide napríklad o rýchlu výrobu zariadení, rozširovanie výrobných kapacít, či transfer znalostí a riešení medzi členskými štátmi únie.

