Kvitová odstúpila pre zranené rameno, Sobolenková vyzve Görgesovú v semifinále turnaja v New Havene

NEW HAVEN 24. augusta (WebNoviny.sk) - Česká tenistka Petra Kvitová má zdravotný problém pár dní pred začiatkom US Open. Svetová päťka a nasadená trojka musela odstúpiť zo štvrťfinále dvojhry proti Španielke Carle Suárezovej-Navarrovej na turnaji WTA Premier Connecticut Open na tvrdom povrchu v americkom New Havene.

Suárezová-Navarrová vyhrala prvý set 6:3 a potom Kvitová už nepokračovala oficiálne pre zranenie ľavého ramena. Súperkou Suarezovej-Navarrovej v semifinále bude Portoričanka Mónica Puigová, ktorá vyradila turnajovú dvojku Francúzku Caroline Garcíovú 7:5, 1:6, 6:2. Ďalšiu semifinálovú dvojicu utvorili Arina Sobolenková (Biel.) a Julia Görgesová (Nem.-5).



"Bolesť v ramene som pocítila už v predchádzajúcom zápase. Nezlepšovalo sa to, ale aj tak som vyskúšala hrať. Absolvovala som prvý set, ale nebolo to také, aké som chcela. Nemohla som podávať dostatočne rýchlo. Keď hráte proti niekomu ako Carla, musí to byť stopercentné," uviedla Petra Kvitová na webe Ženskej tenisovej asociácie.

Nepomohlo jej 12 víťazných úderov popri 13 nevynútených chybách. Jej súperka mala bilanciu pravdy 4-8. "Petra odohrala veľa zápasov na turnajoch v Cincinnati a Montreale, aj preto to nemá ľahké. Ja som však hrala agresívne a celkovo dobre," skonštatovala Suárezová-Navarrová.

WTA Premier Connecticut Open výsledky štvrtkových stretnutí Dvojhra - štvrťfinále: Mónica Puigová (Portor.) - Caroline Garciová (Fr.-2) 7:5, 1:6, 6:2 Carla Suárezová-Navarrová (Šp.) - Petra Kvitová (ČR-3) 6:3 - skreč, Kvitová odstúpila pre zranenie ľavého ramena Arina Sobolenková (Biel.) - Belinda Bencicová (Švaj.) 6:3, 6:2 Julia Görgesová (Nem.-5) - Jekaterina Makarovová (Rus.) 6:4, 6:2 Dvojice v semifinále: Arina Sobolenková (Biel.) - Julia Görgesová (Nem.-5) Mónica Puigová (Portor.) - Carla Suárezová-Navarrová (Šp.)

