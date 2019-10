Kuzminová vyhrala v ‚mekke biatlonu‘, z jej streleckej formy má radosť aj manžel Daniel

RUHPOLDING 17. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová potvrdila štvrtkovým víťazstvom v šprinte Svetového pohára stúpajúcu formu. K prvému kariérnemu triumfu v nemeckom Ruhpoldingu jej výrazne pomohla bezchybná streľba.

Pohoda pri streľbe

Trojnásobná olympijská víťazka Kuzminová bola na trati najrýchlejšia zo všetkých štartujúcich pretekárok a po absolvovaní bezchybných položiek na strelnici jej čas v cieli nikto neprekonal. Už počas víkendu v nemeckom Oberhofe sa prezentovala na svojom štafetovom úseku bezchybnou streľbou a v tomto trende pokračovala aj vo štvrtkovom šprinte v Ruhpoldingu.

"Dnes konečne dve nuly za sebou. Potvrdila svoju výkonnosť, ktorú mala už v Oberhofe. Myslím si, že teraz sa dostala do pohody a preto môžeme v budúcnosti očakávať podobné výsledky ako dnes. Dostala istotu, zmenila trochu polohu pri streľbe a to si myslím, že jej pomohlo. Pokiaľ bude všetko v poriadku, myslím si, že môže kľudne pokračovať v tomto smere.

Streľba v ľahu bolo konečne skvelá, tak ako sme už dlho očakávali, že by mala byť. V stoji trochu bojovala, ale každú ranu nakoniec vybojovala. Dnes to bolo podstatné, lebo nula na strelnici bola k víťazstvu potrebná," povedal po pretekoch pre RTVS Kuzminovej strelecký tréner Tomáš Kos.

Forma stúpa

Nadšenie z prvého miesta neskrýval ani Kuzminovej tréner a manžel v jednej osobe Daniel: "Boli to úžasné preteky. Prvý veľký úspech v Ruhpoldingu v doterajšej kariére. Je to skvelý pocit. Nasťa pracovala výnimočne. Som šťastný, že jej strelecká forma stúpa. Bežecky je na tom dobre a musíme to udržať až do majstrovstiev sveta."

Jedným z hlavných cieľov Kuzminovej v aktuálnej sezóne zostáva zisk zlatej medaily na marcovom svetovom šampionáte vo švédskom Östersunde. Na doterajších majstrovstvách sveta získala striebornú medailu v pretekoch s hromadným štartom v Pjongčangu 2009 a bronzový kov v rýchlostných pretekoch v Chanty-Mansijsku 2011.

Technické predpoklady

Skvelé výkony slovenskej reprezentantky neušli pozornosti členovi výkonného výboru Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) Ivorovi Lehoťanovi."Nasťa už v Oberhofe naznačila, že sa dostáva do perfektnej formy. Vynikajúco strieľala, bežala senzačne. Trať jej vyhovovala, lebo bola dostatočne tvrdá, čo jej pri behu umožňuje využiť všetky jej technické predpoklady.

Naozaj podala vynikajúci výkon. Keďže je to jej prvé víťazstvo v Ruhpoldingu, v mekke biatlonu, bude ho hodnotiť vysoko vo svojej kariére. Aj súperky sa už budú znova na ňu pozerať rovnako ako počas olympijských hier - že to bude ona, kto bude nasadzovať latku," dodal pre RTVS Lehoťan.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !