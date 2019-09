Kuzminová si po zisku zlata v Östersunde splnila sen, so slzami v očiach ďakovala aj fanúšikom

ÖSTERSUND 8. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová sa dočkala. Až pri svojej šiestej účasti na majstrovstvách sveta získala vytúženú zlatú medailu a splnila si jeden zo svojich najväčších snov. Do piatkových rýchlostných pretekov pritom nenastupovala s veľkými očakávaniami.

Dôvodom bola choroba, ktorá ju zastihla v najnevhodnejšom momente, a to práve pred štartom svetového šampionátu. Bojovníčka Kuzminová sa však nevzdala a na trati predviedla výkon hodný svetovej šampiónky.

K trom zlatým kovom zo ZOH pridala prvý z MS a jej aktuálna medailová bilancia z vrcholných podujatí budí veľký rešpekt. Na svojom konte má po piatkových pretekoch 4 zlaté, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu.

Kuzminová nerátala s triumfom pri problémoch

Slovenskí priaznivci a pravdepodobne ani sama Kuzminová nerátala, že by sa jej pri aktuálnych problémoch so zdravotným stavom podarilo zabojovať o cenný kov. Rodáčka z ruského Ťumenu však nezložila zbrane. Tú ktorú potrebovala počas pretekov si dala pred štartom na plecia a vyrazila za svojím snom.

"Určite je to obrovské šťastie. Sú to neopísateľné pocity. Je to pre mňa ako biatlonový sen. Len sa obávam, že po dnešnom šprinte už nebudem môcť pre chorobu štartovať v ďalších pretekoch. Ďakujem všetkým fanúšikom. Aj pre nich som pokračovala v kariére po minuloročnej olympiáde. A mohla som si splniť ešte jeden sen," povedala so slzami v očiach Kuzminová po pretekoch v prvej reakcii pre RTVS.

Podobný husársky kúsok, keď zvíťazila aj napriek jednej chybe na strelnici, sa jej podaril aj pred deviatimi rokmi v rýchlostných pretekoch na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri. Veľkou favoritkou bola vtedy Nemka Magdalena Neunerová, no s rovnakou streleckou bilanciou skončila až za slovenskou reprezentantkou, ktorá sa vtedy tešila z prvého zlata pod piatimi kruhmi.

Na trati podala solídny výkon

Radosť z úspechu svojej zverenkyne a manželky v jednej osobe neskrýval ani Daniel Kuzmin. "Dnes to bolo niečo neskutočné. Je to fantastické, čo sa stalo. Nemám slov, pretože iba dnes ráno sme sa rozhodovali, či nastúpi na preteky a už je aj majsterka sveta. S jednou chybou už dokázala zvíťaziť na olympiáde. Dnes jej všetko sadlo. Súperky robili chyby na strelnici. Na trati podala solídny výkon vzhľadom na to, ako sa cítila v uplynulých dňoch. Keď som videl, ako rýchlo vyštartovala, bál som sa, či to neprepálila. No dokázala si dobre rozložiť sily," okomentoval Daniel Kuzmin výkon svojej polovičky.





Tridsaťštyriročná členka VŠC Dukla Banská Bystrica dosiahla svoj premiérový triumf na svetovom šampionáte v deň, kedy sa vo svete oslavuje Medzinárodný deň žien. Sama si pripravila ten najkrajší možný darček, no nezabudol na ňu ani jej manžel Daniel. "Už dnes ráno dostala kvety a teraz dostane ešte ďalšie kvety," dodal s úsmevom Daniel Kuzmin pre RTVS.

Bojovala statočne a v kútike duše si verila

Pred aktuálnou sezónou pribudol do slovenského tímu český strelecký kouč Tomáš Kos. "Povahou som asi kľuďas, vo vnútri to však občas vrie. Škoda chyby v ľahu. Bol to znovu prvý terč, s ktorým si neporadila. Ale dnes boli na strelnici náročné podmienky, chyby robili aj ostatné pretekárky. Po tom prvom výstrele sa to upokojilo a padalo to pekne. No hlavne by som chcel Nasťu pochváliť za streľbu v stoji. Tá bola naozaj úžasná. Odstrieľala ju tak, ako bolo treba, a to bol kľúč k úspechu. Splnil sa jej sen. Všetko čo tomu obetovala, sa jej vyplatilo. Sme za ňu veľmi radi a radujeme sa, že sa jej to podarilo. Nebolo ľahké vysporiadať sa so zdravotnými problémami. Bojovala statočne so svojím stavom a v kútiku duše si verila, že to môže dokázať a nakoniec to aj potvrdila," skonštatoval Kos pre RTVS.





Otázkou zostáva, či sa pre aktuálne zdravotné komplikácie postaví Kuzminová aj na štart nedeľňajších stíhacích pretekov. Ako sama uviedla po šprinte, nie je si istá, či bude schopná znovu nastúpiť na štart. Pred začiatkom sezóny sa Kuzminová vyjadrila, že by si chcela splniť ešte dva veľké športové sny.





Získať titul majsterky sveta a v súťažných pretekoch trafiť všetkých 20 terčov. Prvý cieľ si už splnila a pravdepodobne až v nedeľu pred štartom stíhačky sa uvidí, či dostane šancu na splnenie druhého sna.

