Kuzminová predviedla v Anterselve štvrtý najrýchlejší bežecký čas, ale na strelnici dvakrát minula

ANTERSELVA 24. januára (WebNoviny.sk) - Česká biatlonistka Markéta Davidová zvíťazila vo štvrtkových rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km v rámci Svetového pohára v talianskej Anterselve.

Dvadsaťdvaročná Dávidová triumfovala po bezchybnej streľbe pred druhou v cieli Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou, ktorá zaostala iba o 1,7s za víťazkou. Tretia skončila Nórka Marte Olsbuová-Roiselanová so stratou 3,5 s na najúspešnejšiu.

Mohla sa dostať do Top 3

Juniorská majsterka sveta Davidová si pripísala na svoje konto premiérové víťazstvo v pretekoch SP. Jej doterajším maximom bolo tretie miesto z vytrvalostných pretekov z úvodného kola aktuálnej sezóny v slovinskej Pokljuke.

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová finišovala na 10. mieste. Na strelnici dvakrát minula, po jednej chybe v ľahu a v stoji. Na trati predviedla štvrtý najrýchlejší bežecký čas zo všetkých štartujúcich.

"Bežecký výkon nebol najhorší. Začala som asi rýchlejšie ako som mala. Potom mi v závere chýbali sily. Ani na strelnici som sa necítila vo svojej koži. Mrzí ma to, lebo dnes som sa mohla dostať aj do najlepšej trojky," uviedla v rozhovore pre RTVS Kuzminová.

Fialková uponáhľala streľbu

Dvadsaťšesťročná Breznianka Paulína Fialková skončila na 30. mieste, keď na strelnici zaznamenala 3 chyby. "Na ležke to bola moja chyba z nepozornosti. V stoji som zbytočne uponáhľala streľbu, chcela som dobehnúť chybu v ľahu. Mrzí ma to, lebo som to iba viac pokazila. Dnešné preteky mi teda nevyšli. Každý deň je nová šanca, v stíhačke sa dá posunúť dopredu aj zo zadných pozícii. Budú to preteky, v ktorých mi môžem vylepšiť náladu a pripraviť sa na masák," povedala v cieli pre RTVS P. Fialková.

V 94-člennom štartovom poli bola aj Ivona Fialková, ktorá po 3 streleckých chybách finišovala na 50. pozícii. Terézii Poliakovej po jednej chybe na strelnici patrilo v cieli 85. miesto. V sobotňajších stíhacích pretekoch sa predstavia Kuzminová aj sestry Fialkové.

Program 6. kola SP v talianskej Anterselve pokračuje v piatok o 14.30 h rýchlostnými pretekmi mužov, v sobotu sa uskutočnia stíhacie preteky žien o 13.30 h a mužov o 15.30 h. V nedeľu program uzavrú preteky s hromadným štartom žien o 12.45 h a mužov o 15.30 h.

Svetový pohár 2018/2019 v biatlone - 6. kolo Anterselva, Taliansko, štvrtok: Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Markéta Davidová (ČR) 21:40,7 min (0), 2. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +1,7 s (1), 3. Marte Olsbuová-Roiselandová (Nór.) +3,5 (1), 4. Laura Dahlmeierová (Nem.) +4,2 (0), 5. Lisa Vittozziová (Tal.) +10,2 (1), 6. Monika Hojniszová (Poľ.) +10,5 (1), ... 10. Anastasia Kuzminová +21,1 (2), 30. Paulína Fialková +1:15,7 min (3), 50. Ivona Fialková +1:59,1 (3), 85. Terézia Poliaková (všetci SR) +3:27,4 (1) Poradie vo Svetovom pohári (po 13 z 26 pretekov): 1. Dorothea Wiererová 532 bodov, 2. Lisa Vittozziová (obe Tal.) 520 , 3. Paulína Fialková 460, 4. Anastasia Kuzminová (obe SR) 445, 5. Marte Olsbuová-Roiselandová (Nór.) 434, 6. Anais Chevalierová (Fr.) 391, ... 56. Ivona Fialková (SR) 32 Hodnotenie rýchlostných pretekov vo SP (po 6 z 9 pretekov): 1. Lisa Vittozziová 260 bodov. Dorothea Wiererová (obe Tal.) 235, 3. Marte Olsbuová-Roiselandová (Nór.) 212, 4. Anastasia Kuzminová (SR) 211, 5. Anais Chevalierová (Fr.) 189, 6. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 188, 7. Paulína Fialková (SR) 180, ... 57. Ivona Fialková (SR) 18 Poradie v Pohári národov (po 12 z 23 pretekov): 1. Francúzsko 4154 bodov, 2. Rusko 3966, 3. Nemecko 3896, ... 7. Slovensko 3359





