Kuzminová má za sebou najúspešnejšiu sezónu, chcela by ešte dosiahnuť niekoľko nesplnených cieľov

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) – Biatlonistka Anastasia Kuzminová sa vo februári v kórejskom Pjongčangu stala najúspešnejšou športovkyňou na olympijských hrách (OH) a zimných olympijských hrách (ZOH) v ére samostatnosti Slovenska. Tento úspech jej vyniesol tretíkrát v kariére honor Športovec roka.

V piatok večer v bratislavskom Slovenskom národnom divadle ju korunovali v jej neprítomnosti, keďže 34-ročná výnimočná športovkyňa len niekoľko hodín pred slávnosťou bojovala o ďalšie body do Svetového pohára v Novom Meste na Morave.

Na konte má tri zlaté medaily

Členka Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, ktorú trénuje manžel Daniel Kuzmin sa môže pochváliť obdivuhodnou jagavou zbierkou. Na konte má tri zlaté medaily z troch rôznych zimných olympijských hier – Vancouver 2010, Soči 2014 (rýchlostné preteky) a Pjongčang 2018 (hromadný štart). Rodáčka z ruského Ťumeňa má okrem troch zlatých aj tri strieborné kovy v súčte svojich účastí na ZOH.

Do kórejského Pjongčangu cestovala v pozícii dvojnásobnej obhajkyne zlatej medaily zo šprintu. Úvodná disciplína jej v Kórejskej republike nevyšla podľa predstáv, skončila až na 13. mieste. Tlak, ktorý pociťovala, našťastie, v ďalších individuálnych súťažiach pominul.





Výsledkom bol zisk zlatej medaily v pretekoch s hromadným štartom a dva strieborné kovy z individuálnych a stíhacích pretekov. Úspešné vystúpenie pod piatimi kruhmi bolo zaslúžene vrcholom jej sezóny, za ktorý sa dočkala nejedného ocenenia. Stala sa po siedmy raz Kráľovnou biatlonovej stopy na Slovensku a získala aj hlavné ocenenie Vojenského športového centra Dukla za rok 2018.

Rozhodnutie o pokračovaní v kariére

Kuzminová označila sezónu 2017/2018 za svoju najúspešnejšiu v kariére. Pred novým súťažným ročníkom padlo v rodine Kuzminovcov rozhodnutie o pokračovaní v kariére. Napriek faktu, že uplynulá sezóna v Svetovom pohári bola jej najúspešnejšia, keď bola druhá v celkovom hodnotení SP a malý glóbus získala za šprinty aj za stíhacie preteky. Cíti však, že má ešte pred sebou nedokončenú prácu.





"Rozhodovanie, či mám pokračovať v kariére, bolo veľmi náročné. Vždy je najlepšie skončiť na vrchole a moja predchádzajúca sezóna bola zatiaľ najlepšia. Mala som veľa dôvodov skončiť, ale mnoho ďalších pokračovať," priznala pred začiatkom aktuálneho ročníka a pokračovala: "Uvidím, aké to bude na začiatku decembra, keď sa začne seriál Svetového pohára. Ak sa budem cítiť dobre, tak budem pokračovať do konca sezóny. Ak nie, bude čas skončiť."

Anastasia má pred sebou ešte zopár nesplnených cieľov. "Olympijské zlato je sen každého športovca, ja som nebola výnimkou. Keď sa mi to splnilo, boli to nádherné pocity. Prichádzali však nové sezóny a nové výzvy, napríklad štyrikrát nula, teda dvadsať sklopených terčov," priznala s úsmevom.





V ročníku 2018/2019 budú vrcholom marcové majstrovstvá sveta vo švédskom Östersunde a aj tam by chcela uspieť. "Na majstrovstvách sveta som už získala bronz aj striebro, ale zlato mi ešte chýba. Rada by som doplnila svoju zbierku," prezradila Kuzminová.

Najväčším problémom je streľba

Prvé podujatie novej sezóny v slovinskej Pokljuke jej ešte nevyšlo podľa predstáv. V individuálnych pretekoch bolo jej maximom 18. miesto. K zlepšeniu prišlo počas následujúcej zastávky SP v rakúskom Hochfilzene, kde sa dvakrát dostala do najlepšej desiatky. Účasť na stupňoch víťazov jej zatiaľ uniká. Sama si je vedomá, že najväčším problémom je streľba.





Bežecky znovu patrí medzi najrýchlejšie športovkyne v štartovom poli, no dodatočné metre na trestných kolách ju zatiaľ oberajú o lepšie výsledky. V piatkovom šprinte vo Vysočina Arene musela na dva dodatočné okruhy a v kombinácii so skvelým behom to stačilo na 11. miesto.





"Nič nové sa neudialo. Dve chybičky na strelnici ma veľmi mrzia, ale celkom potešujúci je môj bežecký čas. Trať bola rozbitá, hlboký sneh, ale všetky pretekárky sme mali rovnaké podmienky," uviedla Anastasia Kuzminová v cieli pre RTVS.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !