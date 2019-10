Ku Kalifornskému polostrovu sa blíži tropická búrka Rosa, ľudom odporučili vyhnúť sa pobrežiu

MEXICO CITY 1. októbra (WebNoviny.sk) - Tropická búrka Rosa sa blíži k mexickému Kalifornskému polostrovu.

Podľa amerického Národného hurikánového centra by centrum búrky malo v pondelok večer miestneho času zasiahnuť mexické štáty Baja California a Sonora a priniesť so sebou 7,5 až 15 centimetrov zrážok.

Úrad civilnej ochrany štátu Baja California informoval, že zatvorené budú štátne školy v niektorých obciach vrátane hlavného mesta Mexicali. Vyučovanie prerušili aj v obciach štátu Sonora, kde predstavitelia civilnej ochrany ľuďom odporučili, aby sa vyhli jazde po pobrežnej ceste.

Očakáva sa, že tropická búrka potom bude pokračovať na severozápad a prinesie 5 až 10 centimetrov zrážok do strednej a južnej Arizony a 2,5 až 5 centimetrov do ostatných púštnych oblastí amerického Juhozápadu, strednej časti Skalnatých vrchov a do Veľkej Panvy. V niektorých oblastiach by mohlo spadnúť aj viac zrážok. Predpovedajú sa silné dažde v mestách Las Vegas, Phoenix a Salt Lake City.

