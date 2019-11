Ktoré náradie nesmie chýbať v žiadnej záhrade?

Kosenie trávnika je tým správnym relaxom pre mnohých z nás. Je to činnosť s badateľným výsledkom, napĺňa nás pocitom dobre vykonanej práce a aj ten zlatistý mok chutí o niečo lepšie pri pohľade na krásne upravený trávnik. Najvyužívanejšími kosačkami sú stále motorové a elektrické, v posledných rokoch rastie podiel batériových kosačiek. Pri kosení však častokrát riešime, čo s pokosenou trávou. Na to existuje úplne jednoduché riešenie. Založiť si . Nie je to nič zložité, vybudovať si vlastný kompostér zvládne aj menej skúsený kutil. Ak si predsa len netrúfame, obstarať si môžeme hotový. Okrem trávy v ňom nájdeme priestor napríklad aj pre lístie, šupky z jabĺk či banánov, nasekané konáre, škrupiny z vajíčok, opadané ovocie, kávové usadeniny a pod. Naopak, do kompostéra v žiadnom prípade nepatrí koreňová burina, psí ani mačací trus, mäso, tuky, oleje či zvyšky varených jedál.