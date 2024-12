Kto zaplatí vyššie dane? Najprv nech porastú platy, odkazujú východniari Ficovej vláde

Sekera v štátnej kase je na Slovensku zaťatá hlbšie ako v iných krajinách Európskej únie (EÚ), a preto chce nová Ficova vláda zvýšiť príjem štátu novými daňami. Ako informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk, zaplatiť by ich mali banky, veľké firmy a tiež bohatí.

„Budú opatrenia, ktoré nebudú veľmi pekné a budú ešte aj tie horšie,“ avizoval minister financií Ladislav Kamenický. Vyššie dane by sa tak dotkli napríklad sladených nápojov.

Pokladnicu naplnia pre seba

Vyššie dane by sa mohli týkať napríklad sladených nápojov. Zdôvodniť by to mohol štát bojom proti cukru a obezite, čo majú aj viaceré krajiny únie. V poslednej dobe sa skloňuje aj daň z tabaku a liehovín. Televízia zisťovala, aký názor majú na zvyšovanie ľudia z východu Slovenska.

„Určite s tým nenaplnia pokladnicu. A keď naplnia, tak len pre seba,“ uviedol obyvateľ Humenného. Ďalší bol trochu optimistickejší: „Možno ľudia nebudú toľko fajčiť a piť, a budú zdravší.“ Zároveň sa zhodujú, že by najprv mali zvýšiť platy.

Zavedie sa bankový odvod?

Vyššia daň sa zrejme dotkne aj veľkých znečisťovateľov, nakoľko naše envirodane patria medzi najnižšie v EÚ. Ficova vláda chce tiež siahnuť na peniaze bohatších ľudí, a to progresívnou daňou. Teda tí, čo zarobia viac, tiež zaplatia viac. Nemusia to byť milionári.

Odborníci varujú, že by sa tým mohla ešte viac zaťažiť cena práce, nakoľko máme jedny z najvyšších odvodov v rámci Únie. Vláda dala do programového vyhlásenia aj problém s vyššími úrokmi na hypotékach. Financie chce získať z bankového odvodu, ktorý zrušil Igor Matovič.

Takto sa ekonomika nenakopáva

Analytik INESS Radovan Ďurana hovorí, že takto sa ekonomika nenakopáva a Slovensku to komplikuje cestu na mapu investorov. Štát totiž pred desiatimi rokmi vyberal na daniach 30 percent výkonu ekonomiky, teraz je to už 35 percent.

„Namiesto toho, aby sme zoškrtali neefektívne a neadresné výdavky, zvyšovanie daní by tieto výdavky akurát zabetónovalo v štátnom rozpočte,“ dodal na záver analytik INESS.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

