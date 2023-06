Kto sa stane Športovcom roka 2022 na Slovensku? Medzi desiatkou najlepších po prvýkrát chýba Peter Sagan

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Najúspešnejší slovenský cestný cyklistka Peter Sagan prvýkrát od roku 2010 chýba v Top10 ankety Športovec roka na Slovensku, na základe hlasovania 117 športových novinárov obsadil v 30. ročníku samostatnej slovenskej ankety Klubu športových redaktorov SSN až 11. miesto so ziskom 170 hlasov.

Trojnásobnému Športovcovi roka chýbalo 32 hlasov na ďalšiu účasť v najlepšej desiatke.

Športovcom roka 2022 na Slovensku sa stane Erik Černák, Henrieta Farkašová, Marek Hamšík, Zuzana Rehák Štefečeková, Tajmuraz Salkazanov, Alexander Slafkovský, Juraj Slafkovský, Milan Škriniar, Petra Vlhová alebo Ján Volko.

Medzi kolektívmi vzíde víťaz z trojice futbalisti ŠK Slovan Bratislava, tím Slovenska v ľadovom hokeji a štvorkajak rýchlostných kanoistov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v pondelok 19. decembra o 19.00 h v bratislavskom hoteli Gate One.

V desiatke najúspešnejších športovcov Slovenska pre rok 2022 sú dve predošlé víťazky - strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková (2012) a zjazdová lyžiarka Petra Vlhová (2019, 2020, 2021).

Rehák Štefečeková sa dostala do Top10 ankety siedmykrát, olympijská víťazka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu Vlhová po šiesty raz. Najviac účastí v najlepšej desiatke má zo súčasných kandidátov na ocenenie futbalista Marek Hamšík (8).

Vodný slalomár Alexander Slafkovský, futbalista Milan Škriniar a šprintér Ján Volko sa dostali do top 10 po štvrtý raz, hokejista Erik Černák tretíkrát, parazjazdárka Henrieta Farkašová po druhý raz.

Štvorkajaky na 500 i 1000 m v rôznom zložení zvíťazili v ankete už dvanásťkrát, za výsledky na kratšej trati sa do top3 dostali po ôsmy raz. Štvorkajaky v ankete zvíťazili v rokoch 2001, 2003, 2006, 2007 a 2021.

O šieste prvenstvo v kategórii kolektívov sa usilujú hokejisti Slovenska, predtým anketu ovládli v rokoch 1994, 1995, 2000, 2002 a 2012 a päťkrát boli druhí (1993, 2003, 2004, 2006, 2010).

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa do najúspešnejšej trojky kolektívov dostali premiérovo.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz