KSK cez grantovú výzvu Terra Incognita podporí v tomto roku turistickú infraštruktúru vo výške viac ako 1,3 milióna eur

3.3.2024 (SITA.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) podporí cez grantovú výzvu Terra Incognita v tomto roku turistickú infraštruktúru sumou 1,35 milióna eur.

Podporia sa viaceré zaujímavé projekty v kraji

Podporené budú zaujímavé projekty, ktorých kultúrny a environmentálny význam bude pozitívne vplývať na turistickú infraštruktúru kraja. Najviac prostriedkov, a to 885-tisíc eur, bude smerovať na veľké rozvojové projekty.

Medzi nimi bude napríklad projekt Včelí raj Betliar, Nordpark Žehra, ktorý predstaví nový bežecký lyžiarsky areál s vyše sedem a pol kilometrami bežeckých tratí, či vyhliadka Gloriette v Gelnici. Prostriedky budú smerovať aj do ZOO Spišská Nová Ves či Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

„Na Zemplínskej šírave sa plánuje návrat modernej výletnej lode s rôznymi aktivitami vrátane náučných plavieb a podvečerných výletov so živou hudbou," informuje ďalej košická župa. Tohtoročnou novinkou je podpora pre nové zážitky, určená pre fungujúce ubytovacie zariadenia, poputuje na ňu 130-tisíc eur.

Ďalšie prostriedky budú smerovať na ekoturistické projekty

Ďalších 300-tisíc eur je určených na ekoturistické projekty. V ornitologickej lokalite Senianske rybníky by sa mala rozšíriť ponuka turistickej destinácie, ktorá sa zameriava na mäkký prírodný turizmus a pozorovanie vtáctva. Prostriedky by mali smerovať aj do Lipovníka či do infraštruktúry pre zážitkové trasy v povodí Hornádu.

„Na brehu vodnej nádrže Ružín pribudne drevená loď pre rodiny s deťmi, altánok a doplnkový mobiliár. V Pavlovciach nad Uhom vznikne pri Múzeu vysťahovalectva Záhrada slovensko-amerického kultúrneho dedičstva s viacerými atrakciami vrátane observatória, ťahynského včelína a historickej drevenej stodoly," uvádza KSK.

Peniaze z výzvy by mali Rožňave pomôcť s vybudovaním nového FLOW TRAILu, na Jahodnej by malo pribudnúť discgolfové ihrisko a na rieke Bodrog nový oddychový bod.

„Pri chate Lajoška bude možné stráviť noc v sklenených iglu pod hviezdami a pri jazere Úhorná v Smolníku sa plánuje výstavba prírodnej sauny pri banskom tajchu," dopĺňa kraj.

Nová éra pre predstavovanie kostolov

V rámci opatrenia Európske dedičstvo dostanú projekty celkovo 35-tisíc eur.

„V oblasti Gemera sa začína nová éra v prezentácii kostolov Európskeho dedičstva s príchodom virtuálnych a stálych sprievodcov. Projekt "Virtuálni sprievodcovia kostolov" si kladie za cieľ interaktívne predstaviť kostoly v obciach Štítnik, Ochtiná, Koceľovce a Plešivec prostredníctvom textových, zvukových a fotografických príbehov, alebo pomocou rozšírenej reality. Tí, ktorí nemôžu navštíviť kostol osobne, si môžu cez mobilné zariadenie preskúmať jeho interiér. Súčasťou aplikácie budú informácie v troch jazykoch, čo zlepší zážitok pre návštevníkov z rôznych krajín," priblížila košická župa.

Spolu s týmto projektom prichádza aj iniciatíva na zaistenie stálych sprievodcov do kostolov Štítnického okruhu Gotickej cesty. V rámci letnej turistickej sezóny by mali poskytovať výklad a odprezentovať históriu predmetných kostolov. Garantom výzvy je Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

