Kríza na Ukrajine: Zelenskyj povolá niektorých vojakov v zálohe, Trump chváli Putina

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že povolá do stavu pohotovosti niektorých vojakov v zálohe. Poznamenal však, že v súvislosti s hrozbami Ruska nenariaďuje úplnú mobilizáciu.

Šéf Bieleho domu Joe Biden vyhlásil, že USA uvalia sankcie na Rusko. Sankcie budú podľa neho zamerané na tamojších oligarchov i ruský štátny dlh.

„To znamená, že sme ruskú vládu odstrihli od západného financovania. Nemôžu už získavať peniaze od Západu a nemôžu obchodovať so svojím novým dlhom ani na našich, ani na európskych trhoch,“ povedal Biden. Dodal, že ruským predstaviteľom a ich rodinám znemožnia využívať bankové pôžičky.

Americký prezident tiež poznamenal, že USA presúvajú sily na ochranu spojencov NATO v Baltskom mori. Washington zároveň oznámil, že stretnutie ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena v Ženeve s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom koncom tohto týždňa sa neuskutoční. Podľa Blinkena to po ruských krokoch voči Ukrajine nedáva zmysel.

Bývalý americký prezident Donald Trump pochválil najnovšie kroky ruského prezidenta Vladimira Putina súvisiace s Ukrajinou. Šéfa Kremľa v rozhovore s rozhlasovými publicistami Clayom Travisom a Buckom Sextonom dokonca označil za „šikovného a múdreho chlapíka“. Referuje o tom web npr.org.

Putin sa v pondelok rozhodol uznať nezávislosť samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky na východe Ukrajiny a poslal tam ruské vojská, aby plnili údajnú „mierovú“ operáciu.





„Keď som to videl v televízii, povedal som si: ‚To je geniálne‘. Putin tam príde a zachová mier. Bude to najsilnejšia mierová sila. Niečo také by sme potrebovali na našej južnej hranici,“ povedal 75-ročný Trump a dodal: „Putin je veľmi šikovný človek. Poznám ho veľmi dobre.“





Trump neskôr poznamenal, že keby bol vo funkcii prezidenta USA, Moskva by sa v súvislosti s Ukrajinou takto nesprávala. Svojho nástupcu Joea Bidena pritom označil za človeka, ktorý „nemá poňatia o tom, čo robí“.





Trumpove slová sa však v Bielom dome nestretli s pochopením. „Snažíme sa nenechať si radiť od niekoho, kto chváli prezidenta Putina a jeho vojenskú stratégiu, kto vyjadril otvorenosť k zrušeniu sankcií voči Rusku v súvislosti s anexiou Krymu, alebo kto povedal lídrom G7, že Krym je súčasťou Ruska,“ skonštatovala hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.

Americký trh však už skôr ustúpil zo svojho maxima z 3. januára. Dôvodom bola neistota z toho, aký bude mať vplyv rozhodnutie Federálneho rezervného systému (Fed) ukončiť politiku mimoriadne nízkych úrokov a stiahnuť ďalšie ekonomické stimuly.





Index S&P 500 si odpísal jedno percento a uzavrel na úrovni 4 304,76 bodu. V porovnaní so svojím januárovým maximom doteraz stratil už viac ako 10 percent. Priemyselný index Dow Jones si pohoršil o 1,4 percenta na 33 596,61 bodu. Technologický Nasdaq oslabil o 1,2 percenta na 13 381,52 bodu a index menších spoločností Russell 2000 klesol o 1,5 percenta na 1 980,17 bodu.





Ázijské akciové trhy však v stredu ožili. Index čínskej burzy Shanghai Composite stúpol o 0,9 percenta a hongkonský akciový index Hang Seng si prilepšil o 0,6 percenta. Na japonskom akciovom trhu sa pre štátny sviatok neobchodovalo.

Poľskí lídri privítali rozhodnutie Nemecka pozastaviť proces certifikácie ruského plynovodu Nord Stream 2, ale želajú si tvrdšie sankcie voči Rusku pre jeho kroky proti Ukrajine.





Predseda poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczynski označil pozastavenie certifikácie plynovodu za „lepšie ako nič, ale stále príliš málo“. Vyjadril pritom názor, že do hry by sa mal zobrať aj plynovod Nord Stream 1, ktorý je v prevádzka už niekoľko rokov.





„Nemôžete stabilne poskytovať zdroje veľmi agresívnemu štátu, aby mohol zväčšiť svoje ozbrojené sily,“ vyhlásil Kaczynski. „Len vážne sankcie dokážu zastaviť obnovovanie ruského impéria Vladimirom Putinom,“ povedal poľský minister obrany Mariusz Blaszczak.





Poľská vláda zároveň schválila zákon o domobrane, ktorým sa zvyšujú vojenské výdavky. Plány na prijatie tejto legislatívy poľská vláda ohlásila už skôr, ale zákon schválila až keď ruský prezident požiadal poslancov o schválenie použitia ozbrojených síl mimo územia Ruska, čo by mohlo byť predzvesťou širšieho útoku na Ukrajinu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) odovzdalo v utorok 22. februára veľvyslanectvu Ruskej federácie v Bratislave protestnú nótu v súvislosti s krokmi Ruska na Ukrajine.





Ako priblížil komunikačný odbor ministerstva, Slovensko odmieta rozhodnutie Ruska uznať územia Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti, ktoré aktuálne nie sú pod kontrolou Ukrajiny, ako nezávislé entity. Rezort diplomacie považuje toto rozhodnutie Ruskej federácie, signatára Minských dohôd, za jasné porušenie medzinárodného práva a spomínaných dohôd, ktoré predpokladajú úplný návrat predmetných území pod kontrolu Ukrajiny. Podľa neho ide aj o porušenie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2202, ktorou bol schválený Balík opatrení na implementáciu Minských dohôd.





Ministerstvo vníma, že tento krok zo strany Ruska je tiež v priamom rozpore s deklarovaným záujmom Ruskej federácie hľadať konštruktívne riešenie konfliktu na východnej Ukrajine v diplomatickom dialógu v príslušných medzinárodných formátoch, ako aj princípom nedeliteľnosti bezpečnosti, ktorý samotná Ruská federácia zdôrazňuje a žiada o jeho rešpektovanie zo strany Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie.





„Slovenská republika neuznáva samozvanú nezávislosť separatistických území Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti a potvrdzuje svoju principiálnu podporu nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach,“ uzatvára protestná nóta.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?