Kristína Schmiedlová ukončila kariéru, chce sa venovať štúdiu na lekárskej fakulte

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) - Niekdajšia finalistka juniorského Wimbledonu (2014) a piata najlepšia tenisová juniorka sveta Kristína Schmiedlová sa rozhodla ukončiť hráčsku kariéru.

Pre denník Šport to potvrdil generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška. Mladšia z košických tenisových sestier Schmiedlových má iba 21 rokov a v ženskom rebríčku WTA bola najvyššie na 412. mieste v roku 2015.

"Áno, je to tak. Kristína Schmiedlová sa nám poďakovala a ukončila členstvo v Národnom tenisovom centre. Chce sa venovať štúdiu na lekárskej fakulte, čo je legitímny dôvod," povedal Moška.

Podľa tenisového funkcionára však koniec bývalej fedcupovej reprezentantky nemusí byť definitívny. "Viacerí hráči časom svoje rozhodnutie prehodnotili a k tenisu sa vrátili. Ak by to bol Kristínin prípad, dvere má u nás otvorené, pretože je to veľký talent," doplnil Moška.





