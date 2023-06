Kriminalisti zadržali v rámci akcie Záhradník muža z Čadce, zistili aj nelegálny odber elektriny

22.6.2023 (SITA.sk) - Pracovníci Kriminálneho úradu finančnej správy v spolupráci s políciou zadržali v rámci akcie Záhradník muža z okresu Čadca, ktorý sa dlhodobo venoval nedovolenej výrobe omamných a psychotropných látok a obchodovania s nimi. O podrobnostiach prípadu informovala hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.

Rastliny ukrýval v drevenej kôlni

Podľa jej slov zadržaný muž vykonával túto činnosť už od roku 2021. „Rastliny Cannabis sativa ukrýval v zadnej časti záhrady v drevenej kôlni, ktorá bola vybavená podomácky vyrobenou ventilačnou vzduchotechnikou, filtrami a ohrievačmi na udržiavanie ustálenej klímy. Z rastlín páchateľ vyrábal produkty určené na ďalší nelegálny predaj. Celkovo bolo v rámci akcie zaistených deväť kusov rastlín spolu s technickým vybavením, ktoré budú predmetom kriminalistického skúmania," uviedla Rybanská.

Nelegálny odber elektrickej energie

V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody vo výške 3 až 10 rokov. „Na miesto zásahu boli privolaní aj pracovníci elektrární, ktorí zistili nelegálny odber elektrickej energie. Tú zadržaná osoba využívala v súvislosti s páchaním drogovej trestnej činnosti. Škoda za nelegálny odber bola vyčíslená na 4 311 eur," dodala Rybanská.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

