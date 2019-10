Kriechmayr ovládol slávny Lauberhorn a vo Wengene porazil aj obhajcu Feuza

WENGEN 19. januára (WebNoviny.sk) - Rakúšan Vincent Kriechmayr je už takmer istým víťazom sobotňajšieho zjazdu vo švajčianskom Wengene, ktorý je jedným z tradičných vrcholov sezóny Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach.

Po odjazdení elitnej tridsiatky štartovnej listiny Kriechmayr vedie s náskokom 14 stotín sekundy pred domácim favoritom a lanským víťazom z Wengenu Beatom Feuzom. Tretia priečka patrí Nórovi Aleksandrovi Aamodtovi Kildemu (+0,26). Toto poradie sa už takmer s istotou nebude meniť.

Rakúšania jazdili dvakrát

Dvadsaťsedemročný Kriechmayr po prvý raz v kariére ovládol slávny Lauberhorn, ktorý sa v majestátnom prostredí Bernských Álp pod trojicou štvortisícových velikánov Eiger, Mönch a Jungfrau jazdí od roku 1930. Celkovo dosiahol rakúsky špecialista na rýchlostné disciplíny štvrtý triumf v kariére, druhý v zjazde.

Úradujúceho majstra sveta Feuza iba 14 stotín delilo od tretieho triumfu vo Wengene, čím by sa vyrovnal absolútnemu rekordérovi Franzovi Klammerovi. Legendárny Rakúšan ovládol tieto výnimočné preteky v neprerušenej sérii v rokoch 1975, 1976, 1977.

Zaujímavosťou aktuálnych pretekov boli až dvakrát absolvované jazdy v podaní Rakúšanov Klausa Krölla a Otmara Striedingera. Zástupcovia FIS zastavili ich prvé súťažné pokusy v dôsledku pádov pretekárov, ktorí štartovali bezprostredne pred nimi, aby neohrozili ich bezpečnosť.

Kröll takto doplatil na pád Francúza Matthieua Baileta a v opakovanej jazde už výrazne unavený skončil v poli porazených s časom o 3,58 s pomalším ako mal jeho krajan Kriechmayr.

Najdlhší zjazd vo Svetovom pohári

Striedinger doplatil na Taliana Emanuele Buzziho a v opakovanej jazde zaostal o 2,07 s za Kriechmayrom. Nešťastník Buzzi síce došiel do cieľa na skvelom šiestom mieste, ale potom stratil kontrolu nad lyžami, ešte "neubrzdený" narazil do ochrannej bariéry a po zranení pravého kolena musel byť transportovaný vrtuľníkom do nemocnice.

Wengenský zjazd je so svojou dĺžkou 4,27 km najdlhší v celom kalendári Svetového pohára a aj najlepším pretekárom trvá takmer dve a pol minúty, kým sa dostanú do cieľa. Štart je vo výške 2315 m a cieľ o 1028 m nižšie, čiže 1287 m.

Najobávanejším úsekom na trati je tzv. Kernen-S, keď pretekári po minúte a desiatich sekundách v nohách musia v strmom svahu zvládnuť dve protichodné 90-stupňové zákruty za sebou oddelené len krátkym mostíkom.

Medzi nájazdom a výjazdom z Kernen-S je rozdiel v rýchlosti 25 - 30 km/h. Špecialitou Wengenu je aj krátky tunel, tzv. Wasserstation, po ktorom jazdí vláčik, tzv. wengenská alpská železnica.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní Wengen, Švajčiarsko - výsledky - sobota Zjazd mužov /po elitnej tridsiatke/: 1. Vincent Kriechmayr (Rak.) 2:28:36 min, 2. Beat Feuz (Švaj.) +0,14 s, 3. Aleksander Aamodt Kilde +0,26, 4. Aksel Lund Svindal (obaja Nór.) +0,52, 5. Bryce Bennet (USA) +0,63, 6. Emanuele Buzzi (Tal.) +0,80, 7. Mauro Caviezel (Švaj.) +0,84, 8. Christof Innerhofer (Tal.) +1,06, 9. Gilles Roulin (Švaj.) +1,26, 10. Dominik Paris (Tal.) +1,27.





