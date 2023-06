Kremský očakáva od Kažimíra vyvodenie politickej zodpovednosti. Ak neodíde sám, pokúsi sa ho odvolať

Predseda hospodárskeho a člen finančného parlamentného výboru Peter Kremský (OĽaNO) žiada súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, aby sa vzdal svojho postu. Inak navrhne jeho odvolanie.

„Bývalí funkcionári v posledných mesiacoch rozsiahlo vypovedajú o korupcii na ministerstve financií a finančnej správe.

Je načase, aby sa človek, ktorý toto ministerstvo v tom čase riadil, postavil k týmto priznaniam čelom a vyvodil politickú zodpovednosť,“ povedal Kremský.

Kažimírov majetok vyvoláva otázky

Peter Kažimír bol v rokoch 2012 až 2019 ministrom financií SR v dvoch vládach Róberta Fica, ako aj vo vláde Petra Pellegriniho. Zároveň bol v rokoch 2010 až 2019 podpredsedom strany Smer-SD. Podľa Kremského funkcionári finančnej správy, ako Ľudovít Makó, František Imrecze, Daniel Čech, Lenka Wittenbergerová alebo vtedajší štátny tajomník rezortu financií Radko Kuruc, boli jeho nominanti, ktorých do funkcií navrhoval a schvaľoval.

„Peter Kažimír je dlhoročný politik strany Smer a podľa medializovaných informácií aj blízky človek obvineného oligarchu Jozefa Brhela. Otázky vyvolávajú informácie o jeho luxusných nehnuteľnostiach, na ktorých hodnotu si zo svojho platu nemohol zarobiť. Z úplatkov sú obvinení aj ľudia, ktorí mu ich roky prenajímali a nakoniec predali pod trhovú cenu,“ hovorí Kremský.





Podozrivý z krytia korupcie

Slovensko tak má podľa Kremského guvernéra centrálnej banky, ktorý je podozrivý, že ako minister roky kryl alebo podporoval korupciu.





„Vyzývam Petra Kažimíra, aby sa do konca augusta vzdal svojho postu. Ak tak neurobí, na najbližšom zasadnutí parlamentného výboru pre financie a rozpočet, ktorého som členom, podám návrh na prijatie uznesenia, ktorým vládu vyzveme na jeho odvolanie,“ dopĺňa Peter Kremský.

Kažimír odmieta na útoky reagovať

Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) uviedol, že Peter Kažimír sa tvári, že sa ho vyšetrovanie úplatkov netýka. Opak je však podľa neho pravdou. Šeliga mu položil viaceré verejné otázky a ak Kažimír nebude chcieť odpovedať, mal by odstúpiť z postu guvernéra centrálnej banky.





„Rozumiem politickému marketingu, ale z podstaty výkonu svojej funkcie nebudem reagovať na politické útoky a výzvy niektorých politikov,“ uviedol guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír pre agentúru SITA.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.