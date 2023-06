Kremnica pripravuje rekonštrukciu budovy technických služieb za viac ako 330-tisíc eur

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Kremnická samospráva pripravila rekonštrukciu administratívnej budovy technických služieb, aby znížila jej energetickú náročnosť. Podľa podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je predpokladaná hodnota stavebných prác 330 553,93 eura bez dane z pridanej hodnoty.

Ako pre agentúru SITA uviedol primátor mesta Alexander Ferenčík, mesto chce tento projekt financovať z eurofondov vo výške 95 percent a zvyšných päť percent z vlastných zdrojov.

„Ide o budovu z 80. rokov minulého storočia, pôvodne postavenú ako hasičská zbrojnica,“ popísal primátor a dodal, že objekt je situovaný na ulici J. Langsfelda 698/13 pri hlavnej ceste na výjazde z mesta v smere na Martin.

Mesto chce na budove v rámci projektu zníženia energetickej náročnosti hlavne vymeniť okná, dvere, garážové brány, vymeniť vykurovanie a zatepliť obvodový plášť.

Záujemcovia o realizáciu prác môžu ponuky posielať do 4. marca. Rekonštrukciu by mali uskutočniť za prevádzky. „Realizácia by sa mala uskutočniť do konca roka 2022, čo však závisí od úspešnosti verejného obstarávania a ďalších administratívnych náležitostí,“ uzavrel Ferenčík.

Pátranie vo vodách Atlantiku. Zmizla ponorka, aj s turistami smerovala k Titanicu

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

Súkromná spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá organizuje hlbokomorské expedície, vo vyhlásení potvrdila, že vlastní stratenú ponorku a na palube boli ľudia.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Expedícia k Titanicu Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.

(1 EUR = 1,0922 USD)