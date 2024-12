Kremeľ potvrdil predĺženie dohody o vývoze obilia po Čiernom mori

Kremeľ vo štvrtok potvrdil, že Rusko súhlasilo s predĺžením dohody o vývoze obilia po Čiernom mori o ďalšie dva mesiace. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Nová dohoda bude platiť do 18. júla.

Globálna potravinová kríza

„Môžeme potvrdiť, že aj ruská strana sa rozhodla pokračovať v tejto takzvanej čiernomorskej dohode na obdobie dvoch mesiacov,“ povedal Peskov novinárom. Označil to za „relatívny výsledok“ pre Rusko a dodal, že osud paktu je „v rukách tých, s ktorými sa OSN musí dohodnúť na jej ruskej časti“.





Dohodu, ktorá umožnila Ukrajine vyvážať obilie po Čiernom mori a zmierniť tak globálnu potravinovú krízu zhoršenú ruskou vojnou, sprostredkovali vlani v lete Turecko a OSN. Prišla so samostatnou dohodou o uľahčení dodávok ruských potravín a hnojív, o ktorej Moskva tvrdí, že sa neuplatňovala.

Nárast počtu podvyživených ľudí

Podľa Európskej komisie predstavuje Ukrajina 10 % svetového trhu s pšenicou, 15 % trhu s kukuricou a 13 % trhu s jačmeňom. Je tiež kľúčovým globálnym „hráčom“ na trhu so slnečnicovým olejom.

Ak by nenastalo obnovenie dohody, potravinová bezpečnosť na celom svete by bola ohrozená. Medzinárodný záchranný výbor (IRC) v utorok uviedol, že až 90 % dovozu do východoafrických krajín tvoria zásielky podporované dohodou o obilí.

Ak by sa tento dovoz zastavil, v roku 2023 by nastal „nárast počtu podvyživených ľudí“ na takmer 19 miliónov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.