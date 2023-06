Kraľovanský: Bitcoin je úplne rovnaký, aký bol na cene 70-tisíc dolárov (rozhovor)

Trh kryptomien je aktuálne v tzv. ,,bear markete“, ale aký je výhľad na rok 2023 a čo môžeme od kryptosektora očakávať? Rozprávali sme sa s Jakubom Kraľovanským, analytikom spoločnosti Trader 2.0, ktorý sa venuje kryptomenám najmä z hľadiska ich ceny a rovnako tak aj svetovým trhom.

V akom stave sa teraz nachádza trh s kryptomenami?

Aktuálne sme v hlbokých poklesoch v tzv. ,,bear markete“, to je keď trh ktorý klesá. Na začiatok však poviem, že v celý rok 2022 klesajú aj akcie, indexy a napríklad aj zlato a striebro. Na svetových trhoch je neistota. Kryptomeny sú teda dosť vyklesané.

Bitcoin je stále štvornásobne drahší ako v marci 2020.

V roku 2021 dosiahol Bitcoin svoje maximum, zhruba 70-tisíc dolárov. Aktuálne sa pohybuje na úrovní 17-tisíc dolárov. Čo sa zmenilo keď Bitcoin tak klesol?

Treba povedať, že Bitcoin takéto pohyby robí pravidelne. Keď sa na to pozrieme, tak samozrejme ten prepad je veľký. Avšak v marci 2020 napríklad Bitcoin stál 4-tisíc dolárov. Takže ak sa pozrieme na posledné dva roky, tak Bitcoin najskôr zo 4-tisíc dolárov vystrelil na 70-tisíc dolárov a následne sa prepadol na 16-tisíc dolárov. Stále je však štvornásobne drahší ako v marci 2020. Takéto striedanie cyklov je na Bitcoine bežné. Tá volatilita je naozaj vysoká, ale v prípade Bitcoinu to nie je nič neobvyklé. Fundamentálne sa nezmenilo vôbec nič.

Ako to momentálne vidíte so záujmom o kryptomeny? Je pravda, že záujem ľudí upadol, prípadne je dobrý nápad sa práve v tomto čase zaujímať o Bitcoin a kryptomeny.

Nielen na kryptomenách, ale v podstate úplne všade platí pravidlo, že keď cena rastie, tak záujem sa zvyšuje a ľudia pribúdajú. Naopak ak cena klesá, tak záujem opadá a ľudia dané aktívum moc riešiť nechcú – je ticho.





Rovnako to je aj v tomto prípade. V roku 2021 bol záujem obrovský a miestami to pre mňa bolo až neúnosné. Aktuálne čo vidím na Slovensku, tak záujem upadol aj o 80 percent. Je to hlavne dôsledkom doby a ľudia riešia iné starosti ako kryptomeny.





Čo sa týka vhodnosti času, tak história vždy ukázala, že ak Bitcoin prepadol od maxima o 80 percent, tak bola vhodná príležitosť. Zopakujem fundamentálne sa nič nezmenilo, ten Bitcoin je úplne rovnaký aký bol na cene 70-tisíc dolárov, takže ja v horizonte pár rokov očakávam oveľa vyššie hodnoty ako teraz.





A práve aj z toho dôvodu máme -30% akciu na naše VIP služby. Aby sme ešte viac podporili začiatočníkov s rozhodnutím sa kryptomenám teraz venovať.

Aký bude z tvojho pohľadu rok 2023, môžeme čakať nové maximá?

V roku 2023 si to ešte nemyslím. Ak sa pozriem na to čo sa deje na svetových trhoch a hlavne s infláciou, tak to ešte pár mesiacov potrvá kým inflácia klesne a centrálne banky budú môcť znova trhy podporiť. V budúcom roku teda nové maximum neočakávam.

Bitcoin je úplne rovnaký, aký bol na cene 70-tisíc dolárov, takže ja v horizonte pár rokov očakávam oveľa vyššie hodnoty ako teraz.

Prečo by sa teda ľudia mali zaujímať o kryptomeny, ak cena nebude rásť?

Práve v tomto čase, keď cena klesá alebo si drží svoju hladinu, tak sa deje ten najväčší technologický pokrok a to dôležité sa deje, tak povediac, za oponou. Developeri majú čas a priestor dokončovať svoje projekty. Práve v čase, kedy nie je až taký stres a je na to dostatok priestoru.

Rovnako práve v týchto ťažších časoch sa dá krásne vyčítať skutočný stav daného projektu, či má na to doniesť na trh to čo sľubuje alebo sa rozpadne a skončí. Veľa projektov totiž takéto poklesy neustojí a minú sa im peniaze, alebo odídu kľúčové postavy z tímu.





Samozrejme keď to človek sleduje a vidí čo sa deje, tak si vie oveľa spoľahlivejšie urobiť názor o daných projektoch a hlavne dokáže ich nakúpiť naozaj veľmi lacno.

To je zaujímavá myšlienka. Takže vo svojej podstate aj keď cena nerastie, tak toto odvetvie nestojí, ale rozvíja sa ďalej?

Presne tak. Teraz sa buduje a potom, keď už bude zase ošiaľ okolo kryptomien, tak už jednotlivé projekty nemajú veľmi čas budovať, ale práve musia už realizovať to čo sľubovali, prípadne dohadovať nové spolupráce a rozšírenia. Potom je to už skôr o marketingu.

Nejaký záverečný pohľad či rada na záver?

Kryptomeny tu boli sú aj budú a sú už dostatočne veľké a rozšírené na to, aby len tak toto odvetvie skončilo.





Samozrejme teraz sú vo svete úplne iné priority ako na úrovni štátov, firiem, tak aj bežných ľudí a je pochopiteľné, že kryptomeny a blockchain aktuálne nie je téme číslo jeden. Avšak ak sa pozrieme za oponu, tak všetko beží na plné obrátky a vývoj ide neskutočne dopredu.





Práve tom na čom sa teraz pracuje a čo sa teraz vyvíja, tak bude hotové nasledujúce mesiace a roky a akonáhle sa situácia vo svete ustáli, tak sa zase o Bitcoine a celom kryptomenovom sektore bude hovoriť. O tom absolútne nepochybujem.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?