Krajské školy v Bratislave zrekonštruujú telocvične, ministerstvo im prispeje státisícami eur

“Sme veľmi vďační, že je kraj medzi úspešnými žiadateľmi tejto výzvy. Aj napriek tomu, že sme predložili desať žiadostí, sme radi, že sa podarilo získať financie pre naše tri školy. Preto by sme boli veľmi radi, ak by sa do budúcnosti navýšili prostriedky v rámci tejto výzvy, teda na rekonštrukcie telocviční, pretože treba stále investovať do vzdelávania aj športovej výchovy,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.