Krajniakovej reformy asistenčného príspevku sa ľudia so ZŤP obávajú, minister chce férovosť

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROZP) v SR víta diskusiu o reforme príspevkov na opatrovanie a osobnú asistenciu. "Veríme, že sa ministerstvu podarí nájsť efektívnu formu tejto diskusie napriek komplikáciám vyvolaným pandémiou COVID-19," uvádza sa v tlačovej správe.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí plánuje diskusiu o zmenách uzavrieť na jeseň tohto roka. "Obávame sa, že na diskusiu o takej náročnej téme bude málo času i príležitostí aj vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, v dôsledku ktorých už boli zrušené stretnutia iniciátorov petície za zachovanie osobnej asistencie a predstaviteľov organizácií osôb so zdravotným postihnutím s predstaviteľmi ministerstva plánované na 29. júla 2020," upozornila Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Reforma príspevkov vyvolala nespokojnosť

Informácie o pripravovanej reforme príspevkov na opatrovanie a na osobnú asistenciu, ktoré odzneli v minulých týždňoch zo strany ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa NROZP vyvolali medzi užívateľmi osobnej asistencie a osobnými asistentmi veľkú vlnu nespokojnosti a obáv o inštitút osobnej asistencie.

"Osobná asistencia a jej zakotvenie v našom právnom systéme sa osvedčila ako účinný nástroj na zvyšovanie nezávislosti ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, čo, samozrejme, nevylučuje diskusiu o možnostiach jej zlepšenia. Sme presvedčení, že jej zrušenie alebo zásadné obmedzenie by viedlo k výraznému zhoršeniu kvality života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím," konštatuje sa v tlačovej správe.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR počíta s príspevkom na osobnú asistenciu aj do budúcnosti. Cieľom rezortu je podľa ministra práce Milana Krajniaka zlepšiť systém starostlivosti, a preto pristúpili k zvýšeniu príspevku na opatrovanie. Zároveň ministerstvo chce, aby pomoc bola nastavená spravodlivo.

Rovnaká diagnóza, rovnaké peniaze

"Pri rovnakej diagnóze by mal poberateľ dostávať rovnaké peniaze spravodlivo podľa stupňa odkázanosti," povedal na minulotýždňovej tlačovej konferencii Krajniak. Zároveň chcú vytvoriť mechanizmus, aby sa systém štátnej podpory nezneužíval.

Ďalším zavedeným princípom bude to, že každý dospelý poberateľ príspevkov, či už na opatrovanie alebo na asistenciu, bude môcť slobodne rozhodnúť o tých peniazoch, akým spôsobom ich chce použiť.

Podpora v tomto systéme sa od roku 2012 podľa ministra Krajniaka strojnásobila. V najbližšom období plánujú použiť peniaze, ktoré prichádzajú z Európskej únie, na vylepšenie systému. Na to, aby to mohli urobiť, chcú otvoriť verejnú diskusiu so zástupcami tých, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok, príspevok na asistenciu, ale aj so zástupcami zariadení sociálnych služieb, aby sa spravodlivo nastavila výška príspevku.

