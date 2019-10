Krajniak označil nové Zuzany za najhorší nákup ministerstva, vláda by mala vysvetliť aj počet F-16

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) – Vláda podľa podpredsedu hnutia Sme rodina Milana Krajniaka mala vysvetliť, prečo potrebujeme stíhačky F16 a práve taký počet. Ako povedal v utorok pre agentúru SITA, politika utajovania je veľmi nešťastná.

„Jedna F16 sú dve nové okresné nemocnice. Tak ako sa nemodernizovali nemocnice a školy, nikoho neprekvapí, že aj armáda bola zanedbaná. Keďže ide o obrovský objem peňazí, vláda mala vysvetliť prečo potrebujeme stíhačky a taký počet,“ zdôraznil.

Najhorší nákup ministerstva obrany

V čase hrozieb teroristických útokov a migračných vĺn podľa Krajniaka policajné zložky štátov situáciu nevedia zvládnuť.

„Máme kritickú infraštruktúru ako sú jadrové elektrárne, alebo priehrady, ktoré v prípade rizika nemôžu chrániť policajti. Potrebujeme ju chrániť aj zo vzdušného priestoru. Potrebujeme na to armádu, ktorá má byť prezbrojená,“ povedal Krajniak, ktorý zároveň upozornil, že na východ od našich hraníc prebieha ozbrojený konflikt.

„Čo keď sa pohnú milióny ľudí a budú hľadať azyl. Čo keď sa pohnú ozbrojení ľudia. My musíme byť schopní brániť našu hranicu aj armádou,“ vyhlásil.

Delostrelecká technika Zuzana

Najhorší nákup rezortu obrany sú podľa Krajniaka nové Zuzany. „Je to neodôvodnený nákup, lebo pôvodné sú stále funkčné. Stáli viac ako milión eur za jednu húfnicu. Nemali sme peniaze ani na muníciu, aby vojaci mohli na nich cvičiť a teraz kúpime nové, ktorých cena je vyššia ako najsilnejšie obrnené vozidlo 8x8. To je nemiestne. To je najväčší fail nákupov na obrane,“ vyhlásil.

Ministerstvo obrany obstará 25 kusov delostreleckej techniky Zuzana 2, vyrábať ich bude štátny podnik Konštrukta Defence. Náklady sa majú vyšplhať na 175 miliónov eur, stroje budú stáť zhruba 150 miliónov, zvyšok pôjde na výcvik posádok, nákup munície a náhradných dielov.

„Realizáciou projektu 155 mm Zuzana 2 sa zabezpečí dosiahnutie operačných spôsobilostí ozbrojených síl a naplnenie požiadaviek a úloh Cieľov spôsobilostí 2017 s dôrazom na ťažkú mechanizovanú brigádu," uvádza sa v návrhu. Nový zbraňový systém je podľa ministerstva porovnateľný s modernými delostreleckými systémami používanými spojencami v rámci NATO.

Nová technológia Zuzana 2 je postavená na podvozku Tatra 8x8, oproti staršiemu modelu však dokáže dostreliť do väčšej vzdialenosti - viac ako 41 kilometrov. Vynovený systém tiež dostal do výbavy plynulé riadenie pohybu delostreleckej hlavne, autonómny hnací agregát zabudovaný vo veži, hydraulický pohon podvozku, rýchlejšiu prípravu na samotnú streľbu či väčšiu ochranu posádky. Obstaranie je naplánované na roky 2018 až 2022.

