Krajniak navrhol vlastnú minimálnu mzdu, odbory so zamestnávateľmi sa stále nedohodli

Šéf rezortu práce tak reaguje vlastným návrhom na to, že sa zamestnávateľom a odborárom na spoločných rokovaniach do 15. júla tohto roka nepodarilo dohodnúť na výške minimálnej mzdy na rok 2021. Návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 620 eur rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania.