Krajniak kritizuje „dlhové otroctvo“, hnutie Sme rodina navrhuje exekučnú amnestiu

Vládny návrh zákona na zastavenie starých exekúcií podľa opozičného poslanca Milana Krajniaka (Sme rodina) pomáha viac sudcom ako ľuďom, uviedol v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Pomohli bankám či oligarchom

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) zákon obhajoval. Podľa neho štát týmto ľuďom pomáha, napríklad inštitútom osobného bankrotu. Za výhodu takisto označil to, že všetky nové exekúcie idú automaticky na súd v Banskej Bystrici.

„Ľudí, ktorí majú na krku exekúciu, je takmer milión. Voči väčšine z nich sa vedú dve a viac exekúcií. Tri roky na to upozorňujeme a vy s tým nič nerobíte,“ vyčítal Krajniak ministrovi. Jeho strana navrhuje exekučnú amnestiu. Tá by podľa neho slov spočívala v tom, že ak by dlžník zaplatil istinu, penále a rôzne poplatky by sa mu odpustili.

Gálov návrh podľa neho pomáha sudcom, veriteľom a vymáhačom, nie obyčajným ľuďom. Argumentuje, že Slovensko už v histórii pomohlo bankám, oligarchom, ale odmieta pomôcť ľuďom. Podobný návrh pritom podľa neho prešiel v Chorvátsku a Slovinsku, kde vymanili ľudí z „dlhového otroctva“. Krajniak vyčítal aj to, že v Žiline sú exekuované už aj deti.

Zaplatili by poctiví

Gál argumentoval, že ľudia, ktorí majú takéto obrovské problémy, by nemali ani na zaplatenie istiny a slúži im inštitút osobného bankrotu. Preto rozširujú služby Centra právnej pomoci do ďalších miest, aby nemuseli ľudia za poradenstvom cestovať. Odmieta ideu, že by sa každému mali odpustiť dlhy.

„V konečnom dôsledku by ich zaplatili tí, ktorí si svoje záväzky poctivo platia. Ak niekto nezaplatí za svoje dlhy, prečo by sa ostatní na to mali skladať?,“ pýtal sa Gál. Pripomenul aj to, že nedávno súkromná poisťovňa chcela poskytnúť generálny pardon, zapojilo sa do toho však len minimum dlžníkov.

Krajniak oponoval, že to je jedno, ak to pomohlo čo i jednému, bolo to dobré. „Funguje to. A vy im nechcete dať ani len šancu, aby to využili,“ dodal poslanec hnutia Sme rodiny.

Prebrali aj ústavných sudcov

Politickí oponenti hovorili aj o voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Záujemcov o tento post čakajú koncom týždňa vypočúvania, parlament by z nich mal následne zvoliť desiatich kandidátov. Prezident, resp. prezidentka z nich potom vyberie ľudí, ktorí si na 12 rokov oblečú talár ústavného sudcu.

Podľa Gála je v zozname 25 záujemcov dosť dobrých kandidátov a pripomenul, že je povinnosťou parlamentu z nich zvoliť. Apeloval tak na koalíciu, aby sa dohodla. Krajniakovi sa nepáči, že v tak nadčasovej otázke, ako voľba sudcov ÚS je, sa rozhoduje podľa toho, čo chce koalícia.

„Ak by sme to robili my, oslovíme všetky kluby, povieme im, nech nám dajú 10 mien, ktoré považujú za kvalitné, a dohodli by sme sa naprieč koalíciou a opozíciou,“ povedal. Tvrdí, že druhá voľby ukázala, že niektoré mená mali podporu oboch táborov.





