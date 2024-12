Krajniak chce meniť zákon o tripartite, odborári majú stratiť monopol

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnancov aj zamestnávateľov by mali v tripartite zastupovať najmenej po tri subjekty. Ak ďalšie subjekty nespĺňajú súčasné kritérium na členstvo v Hospodárskej a sociálnej rade SR (HSR), ďalší zástupca zamestnancov alebo zamestnávateľov sa doplní do tripartity podľa veľkosti subjektov. Po vstupe do rady bude miesto takého člena garantované na 12 mesiacov.

Ak sa po roku garantovaného členstva iné subjekty budú domnievať, že majú väčšiu reprezentatívnosť ako niektorý člen tripartity, budú môcť požiadať o vstup do HSR. V prípade sporu o členstvo v tripartite rozhodne rozhodca.

Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa má zmeniť aj zákon o tripartite. Legislatívny návrh, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania, by mal byť účinný od 1. marca budúceho roka.

Rada sa doplní o ďalších členov

Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje stanoviť prechodné ustanovenie, akým spôsobom sa doplní rada o ďalších členov, ak by počet členov bol nižší ako zákonom ustanovený po nadobudnutí účinnosti zákona.

"S cieľom dať príležitosť všetkým sa ustanovuje „časové okno“ od 1. marca 2021 do 30. apríla 2021," uviedlo ministerstvo práce. Novela zákona o tripartite má tiež spresniť okruh osôb, ktoré môžu zastupovať vládu na zasadnutí rady, a ktoré sa započítavajú pre účely uznášaniaschopnosti rady.

Moderné odbory Volkswagen majú záujem o miesto v tripartite, ak to umožní pripravovaná novela zákona o tripartite. Na minulotýždňovej tlačovej besede to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Ako ďalej uviedol, bol by rád, keby zamestnancov v Hospodárskej a sociálnej rade zastupovali aspoň tri odborové organizácie.

"Veľmi si vážim, keď niekto zastupuje práva zamestnancov a svojich členov takým rešpektovaniahodným spôsobom," povedal minister na piatkovej tlačovej besede po stretnutí s predstaviteľmi Moderných odborov Volkswagen.

Zamestnávatelia majú štyroch zástupcov

Zámer meniť zákon o tripartite predstavil minister práce Milan Krajniak po augustovom rokovaní tripartity. Reagoval tak na neústupčivý prístup predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) pri rokovaniach o minimálnej mzde. Predstavitelia KOZ opustili augustové rokovanie tripartity a prerušili sociálny dialóg.

Ako vtedy na brífingu uviedol prezident KOZ Marián Magdoško, reagovali tým na konanie ministra Krajniaka, ktorý pozval na individuálne rokovania len zástupcov zamestnávateľov.

Zamestnávateľov v Hospodárskej a sociálnej rade SR v súčasnosti zastupujú štyri organizácie, a to Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácia priemyselných zväzov a Združenie miest a obcí Slovenska. Záujmy zamestnancov obhajuje len Konfederácia odborových zväzov SR.

Viac k téme: minister práce sociálnych vecí a rodiny SR

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu