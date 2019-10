Krajne pravicovej strane Vox v Španielsku zakázali účasť na predvolebnej diskusii

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Španielska volebná komisia zakázala krajne pravicovej strane Vox zúčastniť sa na jedinej potvrdenej televíznej diskusii v súvislosti voľbami, ktoré sa budú konať 28. apríla. Debata sa mala uskutočniť 23. apríla spolu s ďalšími štyrmi najväčšími stranami.

Komisia však uviedla, že prítomnosť zástupcov strany Vox by porušovala zákon o voľbách. Spoločnosť Atresmedia vyhlásila, že bude rešpektovať zákaz, no aj naďalej si myslí, že diskusia piatich strán by mala "veľký význam pre voličov".

Očakávané voľby sú vnímané ako boj medzi etablovanými stranami, katalánskymi a baskickými nacionalistami a Voxom. Posledná menovaná strana vznikla v roku 2014.

V regionálnych voľbách v španielskej Andalúzii sa jej vlani v decembri podarilo získať dvanásť kresiel. Strana pod vedením Santiaga Abascala sa stavia tvrdo proti islamu aj migrantom.

