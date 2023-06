Krachujúce banky a ich vplyv na kryptomeny

V posledných dňoch sme svedkami výnimočne významných udalosti vo finančnom sektore. Prvou bankou, ktorá vyhlásila bankrot bola Silvergate, vzápätí ju nasledovala Silicon Valley Bank a po nej aj Signature Bank. Federálny rezervný systém (Fed) teraz stojí pred kľúčovým rozhodnutím.

Následný krach 15. najväčšej banky v USA Silicon Valley Bank už spôsobil na trhu paniku. Nie len investori, ale aj bežní ľudia si veľmi dobre pamätajú na rok 2008, kedy pád banky Lehman Brothers spustil veľkú finančnú krízu.

Regulačné orgány USA vzápätí podnikli potrebné kroky, aby zabezpečili ochranu vkladov veriteľov. „Vkladatelia budú mať prístup ku všetkým svojim peniazom od pondelka 13. marca. Straty spojené s riešením krízovej situácie Silicon Valley Bank nebude znášať žiadny daňový poplatník,” uviedla FDIC.

Federálna spoločnosť pre poistenie vkladov (FDIC) je nezávislá agentúra federálnej vlády USA, ktorá bola vytvorená v roku 1933 počas veľkej depresie, ako reakcia na mnoho bankových krachov, ktoré spôsobili obrovské straty svojim vkladateľom. Táto inštitúcia garantuje poistné krytie pre jednotlivé banky vo výške 250 000 dolárov na vklad.

Fed vo svojom vyhlásení z 12.03.2023 oznámil rozhodnutie o zatvorení Signature bank, ktoré bolo prijaté Federálnou spoločnosťou pre poistenie vkladov (FDIC) s cieľom chrániť ekonomiku USA a posilniť dôveru verejnosti v bankový systém.

@federalreserve @USTreasury @FDICgov issue statement on actions to protect the U.S. economy by strengthening public confidence in our banking system, ensuring depositors' savings remain safe: https://t.co/YISeTdFPrO

Signature Bank mala k 31. decembru vklady vo výške 88,6 miliardy USD a taktiež patrila medzi banky, ktoré sú naklonené kryptomenám. Podľa portálu Cointelegraph sa úradník ministerstva financií USA vyjadril, že „firmy nie sú zachraňované a vkladatelia sú chránení“.

„Tento krok zaistí, že americký bankový systém bude naďalej vykonávať svoju životne dôležitú úlohu ochrany vkladov a poskytovania úverov domácnostiam a podnikom takým spôsobom, ktorý podporuje silný a udržateľný ekonomický rast.“

Kryptomeny citlivo vnímajú udalosti posledných dní

V priebehu jedného týždňa v USA padli tri významné banky, všetky boli spojené s kryptomenovými a technologickými spoločnosťami. Domino ale padá ďalej a v ohrození sú teraz aj ďalšie banky, spoločnosti, domácnosti, trh akcií aj kryptomien.

Od začiatku týchto negatívnych udalostí bitcoin reagoval prepadom. Ten sa zastavil až na úrovni 19 550 dolárov. No potom, ako prezident Spojených štátov upokojil trhy vyhlásením, že regulačné orgány „našli riešenie, ktoré chráni zamestnancov, malé podniky, daňových poplatníkov aj celý finančný systém“ sa sentiment na trhu zmenil.

At my direction, @SecYellen and my National Economic Council Director worked with banking regulators to address problems at Silicon Valley Bank and Signature Bank.

I’m pleased they reached a solution that protects workers, small businesses, taxpayers, and our financial system. https://t.co/CxcdvLVP6l