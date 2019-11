Kozákov nástupca Hapal osloví Stocha a Jendriška, ale veľké zmeny v kádri reprezentácie robiť nechce

BRATISLAVA 25. októbra (WebNoviny.sk) - Zmena na trénerskom poste futbalovej reprezentácie SR môže prinavrátiť šancu obliecť si dres národného tímu hráčom, ktorí o ňu prišli pod vedením Jána Kozáka.

Nový hlavný kouč Pavel Hapal neplánuje výraznú obmenu kádra, ale chce sa skontaktovať s viacerými hráčmi, medzi ktorými nechýbajú ani vo forme hrajúci krídelník Slavie Praha Miroslav Stoch, či aktuálne jeden z najlepších kanonierov gréckej najvyššej súťaže Erik Jendrišek z FC Xanthi.

So Stochom už telefonoval

Prvý menovaný vypadol z nominácii Jána Kozáka pre disciplinárne prehrešky, na pozíciu útočníka zase niekdajší tréner preferoval iných hráčov.

"So Stochom už som telefonoval s tým, že sa s ním chcem stretnúť. Chcem s ním predebatovať situáciu, ktorá bola a takisto novú situáciu, ktorá môže nastať - že sa znovu môže stať členom národného tímu Slovenska. Konzultoval som to i s pánom prezidentom," povedal Hapal na stredajšej tlačovej konferencii.





"Už 7. septembra 2016 som povedal, že keby tréner nominoval Stocha na zápas proti Anglicku, tak by som tú nomináciu nepodpísal. Každý človek v živote by mal dostať druhú šancu. Keď sa ma pán Hapal opýtal na Miroslava Stocha, povedal som mu, že je to v jeho kompetencii. My vyberáme trénerov a tréneri hráčov. Tak to bolo a vždy to tak bude," dodal prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik.

Jendrišek je člen širšieho kádra

Jendrišek sa objavil v národnom tíme SR dosiaľ naposledy v roku 2014. "Je to hráč širšieho kádra. Portfólio futbalistov, z ktorého budeme nominovať, je veľké. Samozrejme, aj s ním chceme komunikovať a pokúsime sa s ním spojiť. Nomináciu zostavíme na základe výkonov hráčov a typológie futbalistov, ktorých budeme potrebovať do mužstva," odvetil Hapal na otázku agentúry SITA.





"Na Slovensku sa na mňa trochu zabudlo. Či už ide o médiá alebo reprezentáciu. Neviem, čo som komu urobil, že som sa dostal do takéhoto zabudnutia. Aj pri dobrej futbalovej forme sa obchádza moje meno. Verím, že by som stále mal reprezentácii čo ponúknuť, ale je to na trénerovi. Viem, že Kozák so mnou už nerátal. Uvidíme, akú prvú nomináciu zostaví Hapal a vtedy sa dozviem, či môžem o národnom tíme ešte premýšľať," zhodnotil Jendrišek pred pár dňami.





Hapal sa nechystá robiť výrazné zmeny v hráčskom kádri. "Myslím si, že zmien nebude veľa. Týka sa to najmä skúsenejších hráčov. Prvý výjazd bude práve za nimi. Máme v hlave istú víziu, ale je ešte skoro, aby sme niečo uzatvárali. Najprv sa musíme s hráčmi stretnúť. Nomináciu čoskoro zverejníme a neočakávam v nej žiadnu zásadnú obmenu v porovnaní s minulosťou," povedal niekdajší tréner slovenskej "dvadsaťjednotky".

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !