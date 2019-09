Kozák ml. očakáva náročné derby medzi Slovanom a Spartakom, na ihrisko pošle najsilnejšiu zostavu

15.9.2019 (Webnoviny.sk) - Prestížne futbalové derby medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava napíše v nedeľu svoju 154. kapitolu.

Na vynovenom Tehelnom poli "belasí" ešte neprehrali a túto bilanciu budú chcieť potvrdiť aj proti víťazovi Slovenského pohára.

Obe mužstvá delia v tohtosezónnej tabuľke len tri body, pričom Trnavčania boli v ostatných dvoch ligových súbojoch stopercentní.

"Belasí" v najsilnejšej zostave

Slovan má v domácej súťaži tie najvyššie ambície, no tréner Ján Kozák ml. očakáva náročné stretnutie.

"Chceme mužstvo čo najlepšie pripraviť na dôležité derby, aby dopadlo dobre pre nás. Verím, že ukážeme svoju kvalitu, príde veľa fanúšikov a zvíťazíme. Trnava je však dobre organizované a fyzicky pripravené mužstvo. Bude to ťažký zápas," povedal na piatkovom tlačovom brífingu 25-násobný slovenský reprezentant Kozák ml.





V poslednom domácom ligovom zápase so Žilinou (1:1 - doma) nastúpil Slovan bez väčšiny hráčov základnej zostavy, keďže sa sústredil na zápas proti gréckemu tímu PAOK Solún v pohárovej Európe (1:0 - doma, 2:3 - vonku).





Ján Kozák ml. pred derby prezradil, že tentokrát nebude mať blížiaci sa súboj s Besiktasom Istanbul v skupinovej fáze EL žiaden vplyv na víkendový duel proti Trnave. "Teraz je dôležité vyhrať v lige, pretože chceme obhájiť titul. To je náš hlavný cieľ, s ktorým sa počíta. Chceme postaviť čo najsilnejšiu zostavu a verím, že zvolíme správnych hráčov."

Debakel v Dunajskej Strede

Tesne pred reprezentačnou prestávkou dostali hráči Slovana výsledkovú "facku", keď v Dunajskej Strede prehrali 2:5. Päť gólov v jednom ligovom dueli naposledy inkasovali v máji 2009 pri prehre 1:5 s Ružomberkom.





"Bol to špecifický zápas, kde veľa veci hralo proti nám. My sme boli po ťažkom zápase v Solúne, súper bol mimoriadne efektívni a všetko sa to zrátalo. Chlapci už ale tento zápas hodili za hlavu," poznamenal sa 39-ročný tréner Slovana.





Vo víkendovom derby sa úradujúci slovenský šampión nebude môcť spoľahnúť na srbského útočníka Aleksandara Čavriča.





"Stále nie je stopercentne fit. Pracuje na tom, aby sa čo najrýchlejšie dostal späť do formy, ale na nedeľňajší zápas to ešte nebude," povedal Kozák ml. a následne sa vyjadril aj k zdravotnému stavu najlepšieho ligového strelca minulej sezóny. "Andraž Šporar má nejakú kožnú reakciu, ale verím, že bude v poriadku."

