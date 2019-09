Kovosvit MAS znovu vyráža na roadshow za svojimi zákazníkmi na Slovensko

Roadshow začne v pondelok 9. septembra v Bánovciach nad Bebravou, v meste, kde sídli servisná spoločnosť Kovosvitu MAS pre Slovenskú republiku, firma TCP Technology MAS. Sem sa aj vďaka zázemiu, ktoré tu firma má, kamión so strojom Kovosvitu MAS logicky vracia. Odtiaľ sa kamión so strojom presunie cez Žilinu na východné Slovensko, kde postupne navštívi spoločnosti v Spišskej Novej Vsi, v Prešove a Starej Ľubovni. Do prešovskej firmy Commerc Service sa roadshow taktiež po roku vracia.