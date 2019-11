Kovač už nie je trénerom Bayernu Mníchov, po prehre 1:5 dostal padáka

4.11.2019 (Webnoviny.sk) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov sa dohodol na ukončení spolupráce s trénerom A-mužstva Nikom Kovačom.

Prehra vo Frankfurte

Štyridsaťosemročnému rodákovi z Berlína definitívne "zlomila väz" sobotňajšia bundesligová prehra Bavorov na ihrisku Eintrachtu Frankfurt (1:5), odkiaľ Kovač zhodou okolností pred začiatkom uplynulej sezóny 2018/2019 zamieril na lavičku Mníchovčanov.

"Výkonnosť nášho tímu aj výsledky v ostatných týždňoch nám ukázali, že bolo potrebné niečo urobiť. Uli Hoeness, Hasan Salihamidžič a ja sme sa s Nikom v nedeľu otvorene a s plnou vážnosťou pozhovárali. Z nášho rozhovoru vyplynulo to, že Niko už nie je trénerom Bayernu. Chcel by som sa mu v mene FC Bayern poďakovať za odvedenú prácu a cením si, že v minulej sezóne získal s mužstvom ´double´," povedal pre klubový web predseda predstavenstva FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge.

Mužstvo povedie Flick

Mníchovčanov dočasne povedie doterajší asistent Hans-Dieter Flick, ktorý bude mať za úlohu pripraviť mužstvo na stredajší dôležitý zápas Ligy majstrov proti gréckemu Olympiakosu Pireus aj najbližší bundesligový duel proti Borussii Dortmund. "Od našich hráčov teraz očakávam pozitívnu odozvu a absolútnu motiváciu smerom k dosiahnutiu našich tohtosezónnych cieľov," povedal športový riaditeľ FCB Salihamidžič.

Niko Kovač odchod z Mníchova akceptoval pragmaticky. "Myslím si, že momentálne je to pre klub správne rozhodnutie. Výsledky a spôsob, akým sme hrali, nás prinútili dospieť k tomuto rozhodnutiu. S bratom Robertom ďakujeme Bayernu za ostatný rok a pol. Počas tohto obdobia naše mužstvo vyhralo nemeckú ligu, pohár aj superpohár. Boli to krásne časy. Klubu aj mužstvu želám iba to najlepšie," poznamenal niekdajší chorvátsky reprezentant aj kouč tamojšieho národného tímu.





