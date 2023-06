Kouč Antonín Stavjaňa na lavičke HK Nitra skončil, nahradí ho Lotyš Normunds Sejejs

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vedenie hokejového klubu HK Nitra zo slovenskej extraligy oznámilo meno nového hlavného trénera. V sezóne 2022/2023 povedie mužstvo úradujúceho vicemajstra Slovenska lotyšský odborník Normunds Sejejs.

Doterajší kouč Antonín Stavjaňa sa rozhodol nepredĺžiť s "corgoňmi" jeho končiacu sa dvojročnú zmluvu.

Výrazná postava klubu

"Antonínovi Stavjaňovi patrí veľká vďaka za odvedenú prácu a aj spôsob, akým sa zaradil medzi najvýraznejšie postavy klubových dejín," napísal HK Nitra na svojom oficiálnom webe na adresu 59-ročného rodáka zo Zlína.

Stavjaňa absolvoval v klube počas štyroch období celkovo deväť sezón, v roku 2016 doviedol tím k jedinému majstrovskému titulu v histórii. Okrem toho Nitra pod jeho vedením získala osem extraligových medailí a štyrikrát hrala vo finále play-off.





Trénoval Dinamo Riga

Päťdesiaťštyriročný Sejejs vzišiel z trojice kandidátov na uvoľnený post po Stavjaňovi. V ostatných dvoch sezónach pôsobil v lotyšskej najvyššej súťaži v tíme Liepaja, predtým bol desať rokov trénerom a generálnym manažérom klubu Dinamo Riga v nadnárodnej KHL.

Pracoval aj vo vedení českých klubov Lev Praha a Sparta Praha. Na konte má jeden titul v lotyšskej najvyššej súťaži. Ako hráč pôsobil aj na Slovensku v tímoch Dukla Trenčín a Slovan Bratislava.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

