Kotlebovci sú pre Smerom, SaS ma vyššiu podporu ako OĽaNO a voľby by vyhral Hlas-SD

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ak by sa voľby do Národnej rady SR (NR SR) konali tento víkend, vyhrala by ich strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) s podporou 21,7 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis pre diskusnú reláciu televízie Joj Na hrane. Agentúra prieskum uskutočnila na vzorke 1 098 respondentov v čase od 16. do 20. januára.

Na druhom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 15,5 percenta voličských hlasov. Za ňou nasleduje hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s podporou 14,1 percenta. Preferencie sú vyrátané zo 62-percentnej účasti. Nerozhodnutých bolo 28 percent respondentov, voliť by určite nešlo desať percent.

Mimo parlamentu by ostalo Progresívne Slovensko (4,6 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (3,9 percenta), Dobrá voľba (3,1 percenta), Vlasť (2,1 percenta), Slovenská národná strana (1 percento), Spolu - občianska demokracia (0,5 percenta) a Most-Híd (0,5 percenta).





Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.