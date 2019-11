Kotlebova strana vykazuje známky fašizmu, ľudia sa podľa ministra Gála nepoučili z minulosti

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Rozhodnutie nerozpustiť Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS) sa zrodilo pre nedostatok dôkazov. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnár s tým, že názory a úsilie predstaviteľov ĽSNS by v demokratickej spoločnosti 21. storočia nemali mať priestor.

Fašistické uniformy vymenili za obleky

Strana Most-Híd rozhodnutie Najvyššieho súdu SR rešpektuje.

„Najvyšší súd SR nerozpustil druhú stranu Mariana Kotlebu. Prvá strana dostala zákaz fungovania, druhé politické zoskupenie síce odlišným spôsobom, ale reprezentuje rovnako deštruktívne názory, ako to prvé. Fakt, že niektorí členovia, aj samotný líder zakázanej Slovenskej pospolitosti vymenili fašistické uniformy za obleky neznamená, že zmenili aj názor. Demokratická spoločnosť 21. storočia takýchto politikov nepotrebuje," uviedla Debnár.

Most-Híd podľa nej nevidí dôvod na to, aby svoj postoj voči ĽSNS (z)menil. S predstaviteľmi tejto strany v minulosti nerokoval a nehlasoval, a nebude to inak ani v budúcnosti.

ĽSNS vykazuje prvky fašizmu

Rozhodnutie súdu rešpektuje aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) no pripomína, že strana vykazuje známky fašizmu. Podľa jeho slov je tento faktor pre spoločnosť nebezpečný, pretože sa zrejme ľudia nepoučili z minulosti.

„Rešpektujem rozhodnutie najvyššieho súdu, zároveň opakujem, že pre mňa je ĽSNS od začiatku až doteraz stranou, ktorá síce sofistikovanejšie ako v minulosti, ale stále vykazuje prvky fašizmu. Pre spoločnosť je to veľmi nebezpečné a je mi ľúto po rôznych prieskumoch preferencií, že sa ľudia nepoučili a zabudli na nie tak dávnu minulosť. Zakladať politické strany a hnutia patrí medzi základné práva a slobody, ktoré zakotvuje Ústava SR. Každý občan SR má právo založiť stranu alebo byť členom niektorej z politických strán alebo hnutí, avšak v našej spoločnosti je neakceptovateľné, aby občania a navyše ešte politické strany verejne prejavovali sympatie k fašizmu, či rasizmu. Viackrát som to povedal nahlas, ani ja, ani strana Most-Híd nepodporuje, ani nikdy nebude podporovať fašistov, tak isto, ako sme to nerobili ani doteraz, náš názor sa týmto rozsudkom nemení," povedal Gál.





O tom, že politická strana Mariana Kotlebu ĽSNS môže pokračovať rozhodol v pondelok päťčlenný senát správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.

