Kotleba sa chce zúčastniť na rokovaní parlamentu, podľa Grendela ide o prejav zúfalstva

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Zákony platia pre všetkých – jeden z obľúbených sloganov Mariana Kotlebu. Ale keď sa to začne týkať jeho, zrazu to neplatí. V utorok to bude z jeho strany ukážka toho, že zákony platia pre všetkých, len pre Mariana Kotlebu nie. Na sociálnej sieti to napísal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO).

Kotleba na sociálnej sieti uviedol, že „doteraz mi neprišlo nič ohľadom straty môjho poslaneckého mandátu, tak ja mám za to, že môj mandát stále platí“. Preto sa chce v utorok zúčastniť rokovania Národnej rady SR.

Najvyšší súd SR poslanca Kotlebu (ĽSNS) 5. apríla právoplatne uznal za vinného, uložil mu trest šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov. Mandát poslanca podľa Ústavy SR zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin.

„Hecovať ľudí proti ,systému ‘ za to, že Národná rada SR bude dbať na dodržiavanie Ústavy SR ako najvyššieho zákona v štáte, je prejav zúfalstva človeka, ktorý odmieta niesť zodpovednosť za svoje skutky a v záujme preferencií svojej strany je ochotný otvorene porušiť svoje vlastné deklarované zásady o rovnosti pred zákonom,“ uviedol Grendel.

Kotleba prišiel o poslanecký mandát. Bude môcť kandidovať v parlamentných voľbách?

Predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba nielenže prišiel svojím odsúdením o poslanecký mandát, ale nebude môcť kandidovať do Národnej rady SR ani v riadnom termíne volieb v roku 2024.

O mandát poslanca by sa mohol uchádzať v roku 2028, keď sa majú v ďalšom riadnom termíne konať parlamentné voľby.

Vyplýva to z platnej slovenskej legislatívy. „Musí požiadať o zahladenie trestu a až potom môže kandidovať. Osobne si myslím, že nebude môcť kandidovať v roku 2024,“ povedala pre agentúru SITA odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská.

Žilinka by mal namiesto vyplakávania podľa Remišovej zastaviť kotlebovcov, nepovšimnuté by nemalo ostať ani hnutie Republika

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka by mal namiesto vyplakávania vyvíjať aktivitu k tomu, aby generálna prokuratúra zastavila činnosť strany Kotlebovci – ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá bola platformou na šírenie fašistických názorov.

Myslí si to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá to uviedla pred stredajším rokovaním vlády. Postihovaní by podľa jej slov mali byť aj ďalší členovia ĽSNS či strany Republika, „ktorí Mariana Kotlebu podporovali v jeho fašistických prejavoch".

Podnet na rozpustenie hnutia Republika

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) si myslí, že treba opäť podať podnet na rozpustenie strany ĽSNS. Reagoval tak na to, že Najvyšší súd SR v utorok uznal šéfa strany ĽSNS Mariana Kotlebu vinným z prečinu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Šéf rezortu obrany tiež uviedol, že takéto podanie by malo byť adresované aj na hnutie Republika.

„To je presne to isté, len vytvorili novú stranu, lebo vedeli, že strana ĽSNS má takúto históriu a myslia si, že keď to premaľujú na inú farbu, tak sú iní,“ skonštatoval Naď pred stredajším rokovaním vlády. Dodal, že v rukách to má Generálna prokuratúra SR a súdy.

Kotleba dostal nižší trest

Najvyšší súd SR zrušil v utorok 5. apríla v kauze šekov nepodmienečný trest štyri roky a štyri mesiace väzenia, ktorý ešte v roku 2020 uložil šéfovi ĽSNS Marianovi Kotlebovi Špecializovaný trestný súd.

NS SR opozičného poslanca nanovo uznal za vinného, uložil mu však nižší trest, a to šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov. Rozhodnutie NS SR je právoplatné. Kotleba bol odsúdený za odovzdávanie šekov v sume 1 488 eur, ktoré predstavujú nacistickú symboliku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.