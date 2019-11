Košických „oceliarov“ povedie kouč zvučného mena, jeho syn zažiaril v NHL

KOŠICE 4. mája (WebNoviny.sk) - Klub slovenskej najvyššej hokejovej súťaže HC Košice bude v nasledujúcej sezóne viesť v pozícii hlavného trénera český rodák vlastniaci aj nemecký pas Peter Draisaitl

Niekdajší stredný útočník strávil celú hráčsku kariéru v Nemecku a stabilne si obliekal aj reprezentačný dres tejto krajiny, ale ako tréner pôsobil taktiež v českých kluboch HC České Budějovice, Mountfield Hradec Králové a Dynamo Pardubice. V uplynulých dvoch sezónach koučoval tím nemeckej najvyššej súťaže Kolín Haie.

Odborník so skúsenosťami

"Som rád, že sme sa s Petrom Draisaitlom dohodli na spolupráci. Pre mňa a pre celú našu organizáciu bolo dôležité, že sa Peter stotožňoval s našou filozofiou, ktorú v organizácii HC Košice po mojom nástupe chceme nastaviť. Ide o veľmi skúseného kouča, ktorý spĺňa všetky požiadavky, ktoré si u trénera takéhoto klubu predstavujem. Je to odborník so skúsenosťami ako z českej, tak z nemeckej súťaže. Navyše ide o trénera, ktorý dbá na poriadok a disciplínu v tíme, čo si myslím, je základ k tomu, aby mužstvo bolo alebo malo šancu byť úspešné. Som presvedčený, že pre túto chvíľu je to najlepšia možnosť a preto som rád, že sme sa Petrom dohodli na ročnej spolupráci,“ cituje oficiálny klubový web "oceliarov" športového manažéra HC Košice Jána Šťastného.

Syn Leon v NHL

Päťdesiattriročný Draisaitl bude na košickej lavičke nástupcom Romana Šimíčka, ktorý v minulej sezóne doviedol mužstvo z metropoly východného Slovenska tretíkrát v rade do štvrťfinále play-off Tipsport ligy. Rodák z Karvinej si prvýkrát v kariére vyskúša pôsobenie na Slovensku.

V Košiciach sa čoskoro v rámci MS v hokeji predstaví aj jeho syn Leon Draisaitl, ktorý bol v aktuálnej sezóne NHL druhým najlepším strelcom základnej časti a na svetovom šampionáte bude hájiť farby Nemecka.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

