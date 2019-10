Košický primátor Polaček vyzval firmu EEI, aby neporušovala nariadenia o bezplatnom parkovaní

KOŠICE 28. decembra (WebNoviny.sk) – Vedenie mesta Košice a primátor Jaroslav Polaček vyzvali firmu EEI, aby neporušovala VZN o bezplatnom parkovaní. Informuje o tom tlačové vyhlásenie, ktoré zverejnila asistentka primátora Kristína Bílová.

Aby občania neboli poškodzovaní

Ako sa uvádza vo vyhlásení, mesto na základe upozornení od obyvateľov Košíc, že parkovanie na parkoviskách so závorami je podmienené zaplatením parkovného, vykonalo kontroly parkovísk za asistencie hliadok mestskej polície.

Hliadky zistili porušenie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, ktoré hovorí o skutočnosti, že parkovanie na všetkých parkoviskách v zóne plateného parkovania je v období od. 24. decembra 2018 do 6. januára 2019 bezplatné. Na základe zistených skutočností vyzvalo mesto Košice firmu EEI o dodržiavanie VZN a o bezodkladné zabezpečenie potrebných technických opatrení, aby bolo možné na týchto parkoviskách bezplatne parkovať.

„Opäť chceme aj prostredníctvom médií vyzvať firmu EEI na rokovanie za spoločným stolom. Zo strany mesta je dôležité, aby preberanie parkovacej politiky bolo čo najmenej problémové a občania Košíc neboli bezdôvodne poškodzovaní,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Aktivisti ešte vlani spísali petíciu

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček vo štvrtok znova uviedol, že od 1. januára 2019 parkovacia firma EEI v Košiciach končí. Vedenie magistrátu pristúpilo k tomuto kroku na základe platného všeobecne záväzného nariadenia mesta, ktoré od januára so súkromnou firmou EEI, ktorá vyberala na území mesta parkovné, už nepočíta. Ľudia budú platiť za parkovanie mestu. Podľa vyhlásenia primátora Polačeka mrzí, že sa súkromná spoločnosť EEI nechce dohodnúť na odovzdaní parkovania v meste.

Košice uzavreli v roku 2012 so spoločnosťou EEI zmluvu o prevádzkovaní verejného plateného a rezidentského parkovania v historickej časti mesta. Ďalšími dodatkami bolo rezidentské a platené parkovanie rozšírené aj o zóny v širšej časti mesta a trvanie zmluvy bolo stanovené do roku 2022. To vyvolalo protesty obyvateľov.

Aktivisti ešte vlani žiadali petíciou, pod ktorú sa podpísalo okolo 16 000 ľudí, aby mesto ukončilo zmluvný vzťah s EEI, pretože podľa nich zmluva z roku 2012 nie je platná. Výhrady mali voči systému, ale aj preto, že podľa ich mienky viac peňazí vybraných za parkovanie išlo do spoločnosti EEI ako do mestskej kasy.

Žiadali, aby mesto zabezpečilo parkovanie vo vlastnej réžii a aby peniaze putovali do mestskej pokladnice. Mesto tlaku podľahlo a mestské zastupiteľstvo prijalo novelu VZN o parkovaní, podľa ktorej mesto Košice prevezme parkovanie do svojich rúk od 1. januára 2019.

Košice sa proti rozhodnutiu súdu odvolali

Podľa EEI predstavitelia mesta Košice ignorujú súdom uložené povinnosti a snažia sa mariť rozhodnutie, ktorým Okresný súd Bratislava uložil mestu Košice vykonateľným rozhodnutím jednoznačnú povinnosť, aby sa zdržalo akéhokoľvek konania, ktoré by EEI znemožnilo alebo sťažilo plnenie zmluvných povinností a uplatňovanie práv podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy.

„Upozorňujeme, že jednostranné a účelové prijímanie všeobecne záväzných nariadení zo strany mesta Košice žiadnym spôsobom neznižuje vykonateľnosť povinností uložených zo strany súdu mestu Košice,“ tvrdí EEI. V zmysle zákona a rozhodnutí súdu bude EEI naďalej vykonávať svoje zmluvne povinnosti a práva v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy, a to aj v roku 2019.

Mesto Košice sa proti rozhodnutiu bratislavského súdu odvolalo, no o odvolaní sa zatiaľ nerozhodlo. Nie sú známe ani rozhodnutia košického súdu o žalobách mesta, ktoré podalo v novembri voči EEI.

