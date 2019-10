Košický primátor Polaček podľa spoločnosti EEI porušuje aj vlastné predvolebné sľuby

„Dnes, keď už je jasné, že pán Polaček porušuje vykonateľné rozhodnutie súdu, sme svedkami toho, že porušuje aj VZN vydané mestom. Nehovoriac o tom, že porušuje aj vlastné predvolebné sľuby, v ktorých ubezpečoval občanov Košíc, že budú riadne informovaní a sľuboval im aj ´racionálne systémové riešenia pre zlepšenie života´. Vniesol do parkovania chaos a nezvláda ho. Ešte v piatok 4. januára zháňal dobrovoľníkov na prácu od 7. januára. To, ako sú títo ľudia pripravení pomáhať Košičanom a návštevníkom Košíc s parkovaním, si môžete vyskúšať na vlastnej koži. Je nám ľúto všetkých pracovníkov magistrátu, ktorí boli hodení do hlbokej vody a musia znášať hnev Košičanov pre neschopnosť vedenia mesta,“ uvádza EEI v tlačovej správe a zdôrazňuje, že sa bude aj naďalej riadiť výlučne zákonmi a rešpektovať rozhodnutia súdov.