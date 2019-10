Košický maratón mieru láka rekordnou účasťou. Na štarte uvidíme Tótha, Sahajdu i Afričanov

KOŠICE 5. októbra (WebNoviny.sk) - Deväť súťaží a v nich rekordných takmer 14 000 bežcov. Jedenásť Afričanov medzi mužmi aj kensko-etiópsky súboj v maratóne žien a pokus najlepšieho slovenského vytrvalca Tibora Sahajdu o reparát za augustové ME v Berlíne.

To všetko aj všeličo iné ponúka 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach. Informoval o tom oficiálny portál SAZ atletika.sk.

Pobežia aj minuloroční víťazi

Najstarší maratón v Európe odštartuje v nedeľu o 9.00 h najstarší aktívny štartér na svete, 88-ročný Štefan Hrušovský. Bude mať aj dvoch prominentných asistentov, olympijských šampiónov - Mateja Tótha, chodeckého z Ria 2016, a Davida Svobodu, najlepšieho moderného päťbojára v Londýne 2012.

Nestáva sa často, že sa do Košíc vrátia víťazi z predchádzajúceho ročníka. Keňania Reuben Kerio a Sheila Jerotichová sa pokúsia o úspešnú obhajobu. U mužov sa to podarilo zatiaľ naposledy Davidovi Kariukimu v roku 2001 a u žien Bieloruske Natalii Kulešovej o šesť rokov neskôr.

Ak sa nestane nič nepredvídané, nedeľný košický maratón budú režírovať Afričania - 7 Keňanov a 4 Etiópčania. Šancu držať s nimi krok bude mať 31-ročný Poliak Blažej Brzezinski, ktorý vlani vyhral kvalitne obsadený maratón vo Varšave v osobnom rekorde 2:11:27 h. Osamotený v dueli s osmičkou afrických maratóncov s "osobákom" pod 2:10 h, pričom až piati sa dostali aj od 2:09 h, to bude mať zložité.

Sahajdu na maratón prehovorila manželka

Najlepší Slováci na čele s Tiborom Sahajdom a Jozefom Urbanom budú po ročnej pauze bojovať o domáce majstrovské tituly. Vlani si v Košiciach obaja zlepšili osobné maximá, Sahajda na 2:18:44 a Urban na 2:21:51). Urban už má tri tituly majstra Slovrenska (2012, 2013, 2017), Sahajda ani jeden.

"Súboj našich najlepších dodáva pretekom špeciálnu príchuť. Vlaňajšom bol v tomto smere ukážkový, obaja si zlepšili osobáky a Tibor dokonca splnil i limit na ME v Berlíne,“ podotkol riaditeľ pretekov Branislav Koniar.

"Pôvodne som chcel bežať len polmaratón, ale manželka ma prehovorila. Bežím doma, rád by som si napravil chuť, keďže v tomto roku som nedokončil ani jeden z dvoch maratónov - bratislavský a na ME v Berlíne. Dúfam, že na rýchlej trati zopakujem minuloročný výsledok, lebo mám za sebou kvalitnú prípravu,“ skonštatoval 27-ročný Sahajda, ktorý v tomto roku získal tri slovenské tituly (10 000 m na dráhe, 10 km na ceste, polmaratón) a v Košiciach, keďže MMM bude aj domácim šampionát v maratóne, má šancu na štvrtý.

ezekiJeho veľký súper, 32-ročný Jozef Urban, sa vydal v ústrety 42 195 m doposiaľ 13-krát, pričom dva maratóny nedokončil (Varšava 2016, Hamburg 2018).

Maratónska premiéra Silvie Schwaiger

V súťaži žien absolvuje maratónsku premiéru v Košiciach špecialistka na beh do vrchu Silvia Schwaiger. V rakúskom Schwazi žijúca slovenská reprezentantka ktorá patrí v tejto disciplíne do svetovej špičky (2016: 5. na ME a 6. na MS, 2017: 9. na ME) si nedávno na polmaratóne okolo jazera Wörthersee zlepšila časom 1:16:41 h o 7 sekúnd osobný rekord z novembra 2016, čo naznačuje, že jej košický cieľ dosiahnuť výkon na úrovni 2:45 h nemusí byť vôbec nad jej sily.

"Silvia sa na MMM pripravuje veľmi zodpovedne pod vedením nového kouča Dušana Valenta, ktorý kedysi trénoval aj nášho maratónskeho rekordéra s časom pod 2:10 h Róberta Štefka,“ pripomenul prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok.

Vďaka spolupráci Slovenského a Českého olympijského výboru sa na MMM v Košiciach predstaví unikátna 4-členná česko-slovenská štafeta v súťaži na 4 x štvrťmaratón pri

príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Ňou si košickí organizátori pripomenú niekdajšie spoločné športové úspechy. "

Za nás pobeží olympijský šampión v chôdzi Matej Tóth a ja,“ prezradil prezident SAZ a zároveň viceprezident SOV Peter Korčok. ČOV postaví bratskú dvojicu - triatlonového reprezentanta Tomáša Svobodu a jeho dvojičku Davida Svobodu, olympijského víťaza v modernom päťboji z Londýna 2012.

Čiernym koňom by mohol byť Omullo

Štarovné poli mužskej aj ženskej časti maratónu má vďaka Afričanom vysokú kvalitu. Najlepší osobný rekord (2:08:08) z košických účastníkov má 30-ročný Japhet Kosgei, dosiahol ho pred tromi rokmi na MMM. Iba o štyri sekundy pomalší je obhajca Reuben Kerio (2:08:12). Čierny kôň nedeľného MMM by mohol byť dvojnásobný víťaz jesenného (2015, 2016) a raz aj víťaz jarného (2018) maratónu vo Varšave Ezekiel Omullo (2:08:55). Keňania vyhrali posledných deväť ročníkov MMM, v nedeľu sa im črtá šanca na desiaty triumf za sebou a celkovo šestnásty.

Ten sa im pokúsia prekaziť ich veční rivali z Etiópie. Najrýchlejší z nich je Aychew Bantie (osobný rekord 2:09:40 v Amsterdame 2017), najskúsenejší 37-ročný Birhanu Bekele (2:09:41 v roku 2009 v Pekingu), ktorý sa môže v tomto roku hrdiť víťazstvami na maratónoch v čínskom Wu-si (2:12:47) a v Krakove (2:11:34). Prekvapiť by mohol Shumet Mengistu: v tomto roku sa v Bombaji zlepšil na 2:10:00 a v Paríži finišoval hneď za prvou desiatkou časom (2:10:15).

Víťazi kategórií získajú až 20-tisíc eur

Najlepší "osobák" zo šestica Afričaniek (po tri z Kene i Etiópie) má lanská šampiónka Sheila Jerotichová - 2:27:34 h z MMM. Dvadsaťdeväťročná Keňanka príde so smelým cieľom. "Chcela by stiahnuť ďalšie sekundy zo svojho minuloročného veľmi kvalitného výkonu. V tomto roku ešte nebežala maratón. Štyri týždne pred košickým si otestovala formu na polmaratóne v Minsku, kde zvíťazila za 1:12:02 h. U nás avizuje pokus o výraznejšie zlepšenie traťového rekordu," informoval Koniar.

Pod 2:30 h sa v kariére dostala aj Alice Jepkemboiová, ktorá tohtoročnú tretiu priečku v Ríme okorenila časom 2:28:19 h. Na Slovensko sa vracia po štvorročnej pauze, v roku 2014 vyhrala ČSOB Bratislava Marathon. Ďalšie prvenstvá zaznamenala v Drážďanoch (2014), tanzánijskom Moši (2016) a v Sao Paule (2016). Tizita Terechová je z trojice etiópskych vytrvalkýň jediná s časom pod 2:30 (2:28:02). ).

Víťazi oboch kategórií môžu zinkasovať až 20 000 eur v prípade času pod 2:07:00 h u mužov a 2:22:00 h u žien. "Sumy pre najlepších sú odstupňované v závislosti od času, najnižšia prémia 6000 eur je v prípade výkonov nad 2:15:00 a 2:30:00 h. Napríklad čas pod 2:10 u mužov a 2:25 u žien má hodnotu 10 000 eur," informovali organizátori.

Na 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa v 9 súťažiach prihlásilo rekordných 13 848 bežcov. Už tradične najviac sa ich predstaví v polmaratóne - 4642. Na maratón si trúfa 2062 vytrvalcov, zvyčajne približne 10 percent z nejakých dôvodov nebeží. "Myslím si, rekordné čísla v počte maratóncov na štarte i v cieli z roku 2016, keď vyštartovalo 1620 a do cieľa dobehlo 1539, by sme mohli prekonať,“ myslí si Branislav Koniar.

Medzinárodný maratón mieru NAJLEPŠIE ČASY V HISTÓRII MMM (1924 - 2017) MUŽI (6) 2:07:01 Lawrence Kimaiyo (Keňa) 2012 2:07:07 Sammy Kosgei (Keňa) 2015 2:07:49 Philemon Baaru (Keňa) 2012 2:07:49 Evans Ruto (Keňa) 2012 2:07:51 Elijah Kemboi (Keňa) 2012 2:08:08 Collins Tanui/Japhet Kosgei (Keňa) 2015 ŽENY (6) 2:27:34 Sheila Jerotichová (Keňa) 2017 2:27:47 Ašete Didová (Et.) 2013 2:28:02 Marta Megrová (Et.) 2013 2:28:48 Lydia Ruttová (Keňa) 2014 2:29:13 Sheila Chepkoechová (Keňa) 2017 2:29:42 Lemelem Yachemová (Et.) 2013

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !