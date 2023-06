Košický kraj začal s prácami na vrte pri Čižaticiach, bude mať hĺbku viac ako 2-tisíc metrov

„S malou vrtnou súpravou sme sa dostali do hĺbky 30 metrov. Ide o prípravné práce pre veľkú vrtnú vežu, vďaka ktorej sa budeme vedieť dostať do viac ako dvetisíc metrovej hĺbky, prípadne do hĺbky, v ktorej sa nachádza zdroj termálnej vody. Pôjde o pomerne hlboký vrt, výdatnosť a teplota vody by mala byť podobná ako pri vrte v neďalekom Ďurkove.