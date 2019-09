Košické Staré Mesto má prvé polopodzemné kontajnery, dodávka a montáž stáli vyše 21-tisíc eur

„Ak sa osvedčia a čistota v ich okolí bude v poriadku, pôjdeme do ďalších projektov, a to na miestach, ktoré zvolilo miestne zastupiteľstvo – je to na Vojenskej, Jakobyho a Kuzmányho ulici, ulici Kpt. Nálepku a ulici Park Angelinum,“ informoval prednosta úradu Staré Mesto Karol Till. Doložil, že vyberanie a odvoz odpadu z týchto kontajnerov bude zabezpečovať spoločnosť KOSIT.