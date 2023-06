Košická polícia počula volanie o pomoc, v potoku našla podchladeného muža (foto)

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Košickí policajti našli v piatok ráno v Čermeľskom potoku podchladeného muža, sám by si podľa polície pomôcť nedokázal. Ako na sociálnej sieti informuje Košická krajská polícia, policajti Okresného dopravného inšpektorátu v Košiciach počas riadenia križovatky Kostolianska cesta – Vodárenská – Cesta pod Hradovou začuli volanie o pomoc a stonanie.

Volanie o pomoc

Z uvedeného dôvodu jeden z dvojice dopravákov išiel prezrieť okolie. Volanie o pomoc lokalizoval pod mostom v Čermeľskom potoku. Skočil dole, kde našiel vysileného 42-ročného muža z Košíc, ktorý sa na vysoký a strmý breh sám bez pomoci nevedel dostať.

Na mieste zhodnotil situáciu a išiel privolať kolegu na pomoc.

Podchladený muž

Po ceste udalosť oznámili operačnému stredisku, vyžiadali si ďalšiu policajnú hliadku, hasičov a záchranárov. Po príchode hliadky z Obvodného oddelenia PZ Košice – Sever, ako aj hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednoty KR PZ v Košiciach skočili policajti do vody k podchladenému mužovi a začali ho pripravovať na vytiahnutie.

Po príchode hasičov na miesto udalosti muža za pomoci lana vytiahli z vody a následne si ho do opatery prevzali záchranári.

